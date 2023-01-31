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長青中文學校 歡慶春節

記者封昌明／休士頓報導
舒萍校長致歡迎詞。 （記者封昌明／攝影）
舒萍校長致歡迎詞。 （記者封昌明／攝影）

長青中文學校於1月29日在休士頓僑教中心舉行歡慶農曆新年活動，該校校長舒萍邀請僑教中心主任王盈蓉、斯坦福市議員譚秋晴、百利公寓負責人王藝達、美南銀行資深董事長李昭寬等到場同歡，場面活潑有趣。

校長舒萍表示，大家歡聚一堂，共同慶祝中國農曆新年，感受傳統的中華文化。這是該校自新冠疫情爆發以來第一次面對面和大家一起慶賀佳節，所以特別興奮和開心。她感謝理事會各位成員的大力支持，及長青的老師們默默耕耘和無私奉獻。

休士頓長青中文學校成立於1981年，是由11位熱心家長們聯合創辦之非营利教育機構。學校由董事會監督行政，並由家長們協助辦理校內外學藝活動。創校之初，先開設暑期班，1983 年起正式成立週日中文學校，校址曾二度遷移，1992 年遷移到現址 Strake Jesuit High School。該校地點適中，環境優美，教室明亮寬敞，為師生們提供1處十分理想的學習環境。

舒萍表示，目前因為疫情，暫停面授，改為網路授課，1學年分春季秋季兩學期，授課時間是星期日下午兩點到4點，除了學習華語外，還安排有書法、文化導覽及各種實體活動，以提升學生學習興趣，例如今天的慶祝春節。教學聽、說、讀、寫全面發展，華語課本與習作字體正簡並列，並有漢語拼音與注音符號助讀，用詞淺易而著重實用性，尤其注重品德倫理教育，每課均附有英文註解及翻譯，易於自修及輔導，深獲學生家長喜愛。

學校宗旨以「學中文、交朋友、參與主流社會」為目標，40年來經各任校長用心經營策劃，帶領全校教職員共同致力於傳揚揚中華文化與培育身心健全之優秀公民，努力迄今，裨益學子無數，享譽休士頓中文學界。長青的老師專業精湛、多才多藝，下1學期我們將計劃開設一些才藝課。

美南銀行資深董事長李昭寬（左二）陪同孫兒與學生家長合影。（記者封昌明／攝影）
美南銀行資深董事長李昭寬（左二）陪同孫兒與學生家長合影。（記者封昌明／攝影）
贊助商王藝達（右起）、譚秋晴、舒萍、王盈容。（記者封昌明／攝影）
贊助商王藝達（右起）、譚秋晴、舒萍、王盈容。（記者封昌明／攝影）
書法成果展。（記者封昌明／攝影）
書法成果展。（記者封昌明／攝影）
長青中文學校小朋友以新年造型服裝與會，顯得喜氣洋洋。（記者封昌明／攝影）
長青中文學校小朋友以新年造型服裝與會，顯得喜氣洋洋。（記者封昌明／攝影）

休士頓 疫情 教育

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