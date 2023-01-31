長青中文學校 歡慶春節

舒萍校長致歡迎詞。 （記者封昌明／攝影）

長青中文學校於1月29日在休士頓 僑教中心舉行歡慶農曆新年活動，該校校長舒萍邀請僑教中心主任王盈蓉、斯坦福市議員譚秋晴、百利公寓負責人王藝達、美南銀行資深董事長李昭寬等到場同歡，場面活潑有趣。

校長舒萍表示，大家歡聚一堂，共同慶祝中國農曆新年，感受傳統的中華文化。這是該校自新冠疫情 爆發以來第一次面對面和大家一起慶賀佳節，所以特別興奮和開心。她感謝理事會各位成員的大力支持，及長青的老師們默默耕耘和無私奉獻。

休士頓長青中文學校成立於1981年，是由11位熱心家長們聯合創辦之非营利教育 機構。學校由董事會監督行政，並由家長們協助辦理校內外學藝活動。創校之初，先開設暑期班，1983 年起正式成立週日中文學校，校址曾二度遷移，1992 年遷移到現址 Strake Jesuit High School。該校地點適中，環境優美，教室明亮寬敞，為師生們提供1處十分理想的學習環境。

舒萍表示，目前因為疫情，暫停面授，改為網路授課，1學年分春季秋季兩學期，授課時間是星期日下午兩點到4點，除了學習華語外，還安排有書法、文化導覽及各種實體活動，以提升學生學習興趣，例如今天的慶祝春節。教學聽、說、讀、寫全面發展，華語課本與習作字體正簡並列，並有漢語拼音與注音符號助讀，用詞淺易而著重實用性，尤其注重品德倫理教育，每課均附有英文註解及翻譯，易於自修及輔導，深獲學生家長喜愛。