哈里斯縣第四區長 在中國城宣誓就職

Briones與全家人一起上台，在國會議員Sylvia Garcia（左一）見證下宣擔就職。（記者封昌明／攝影）

哈里斯縣(Harris County)第四區區長當選人Lesley Briones，1月29日在中華文化中心舉行盛大的就職典禮。休士頓 市長特納(Sylvester Turner)、哈里斯縣檢察長Kim Ogg、休士頓各級官員、哈里斯縣前法官張文華、斯坦福市議員譚秋晴、西南管理區主席李雄、哈里斯縣警長岡薩雷茲(ED Gonzalez)等人，共同見證第一次有政府官員在中國城內舉行就職典禮，意義非凡。

影音來源：記者封昌明

特納讚揚Brones是一位傑出的女性，她的當選的象徵著女權將在公部門獲得彰顯，未來他在施政時將會與她多所合作。特納說，雖然他的任期僅剩11月，但他已經迫不及待，希望和Briones一起努力。

極度重視家庭教育的Briones與全家人一起上台，在國會議員Sylvia Garcia見證下宣擔就職。她就職演說中強調家庭的重要，未來她將建立一個完善的縣府體系，保護家庭安全，保護家園免受洪水侵襲，擴大獲得醫療保健的機會，公平對待每個人，並創造有助於家庭繁榮發展的好工作。

Briones同時讚揚前任區長Jack Cagle任內的貢獻，充分展現民主的風範，她也稱許中華文化中心及西南管理區等多位義工為社區做出的貢獻，她強調為展現哈里斯縣多元化的特性，她正徵求各個族裔的職員，以全方位服務社區。

Briones就讀哈佛大學，以優異的成績畢業，靠獎學金和三份兼職工作來維持自己的學業。學成後她回到故鄉德州 邊境，為兩所收入最低的公立學校擔任八年級和十年級的老師。她目睹學生面臨不公正現象，加深了她爭取平等權利的願望，並影響了她成為一名律師的決定。她考取耶魯大學 法學院，在那裡她領導了拉丁裔法學院學生的公共服務計劃，並為家庭暴力受害者和少年犯提供無償援助。

Briones曾於2019年休士頓律師協會 (HBA) 司法評估民意調查中，哈里斯縣民事法庭法官中評分最高的法官，並贏得了2020年HBA司法偏好民意調查。她擔任德州拉丁裔法官協會的主席和聯合創始人，並且是全國女法官協會的休士頓聯席主席。還是休士頓大學法律中心的兼職教授。