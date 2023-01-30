外國機構在美擁土地 德州最多

德州農業廳長米勒用「牛仔邏輯」思考禁中國等四國公民購地的議題。（Sid Miller官網）

德州 奧斯汀KXAN電視台報導，外國機構在德州擁有土地面積，高於全美其他各州。德州參議員科爾霍斯特（Lois Kolkhorst）近期提交SB 147法案，擬禁止中國、俄羅斯、北韓 和伊朗 公民在德州購買房地產，普遍得共和黨人支持。

這項法案，源於一些共和黨高官擔心外國對手可能會通過購買德州土地危急國家利益。德州農業廳長米勒（Sid Miller）是支持該禁令最直言不諱的官員之一。他說，用一個簡單的「牛仔邏輯」來思考，我們為什麼要讓敵人擁有我們的沃土，「若我不能在你的國家買地，那你休想在我的地方這麼做。」

根據美國農業部數據，外國實體在德州擁有的土地比其他任何州都多，占該州私人土地的3%左右，超過470萬畝。

米勒聲稱，一家擁有中國董事長的企業，試圖在洛弗林空軍基地（Laughlin Air Force Base）附近的瓦沃迪縣（Val Verde County）建造風電場。

「我肯定不希望他們靠近我們軍事設施，如此一來他們可從事間諜活動」米勒說。

據悉，這是一家名為GH美國能源公司 (GH America)的公司，董事長為1962年生的孫廣信（Sun Guangxin），他是前中國人民解放軍退役軍官。該公司否認有任何安全風險，並駁斥米勒說法。

2021年，該公司試圖購買14萬畝土地以建設風電場，但「孤星基礎設施法」（Lone Star Infrastructure Act）阻止該計畫。

該法援引「對美國的侵略行為、侵犯人權、知識產權竊盜和之前的關鍵基礎設施攻擊」，作為禁止這些國家企業連接電網、水和化工、通信和網路系統的理由。

本期議會研擬的法案更近一步，直接禁止中國等四國公民以個人名義購買房產。

休士頓民主黨籍華裔眾議員吳元之（Gene Wu）表示，他們中有許多人正排隊等候成為美國公民。「我們告訴他們，這裡不歡迎你，你不能買房，你不能創業，如果我們說德州不再對商業友好，那是非常危險的說法。」

吳元之和其他民主黨人認為，本次議會的法案是種族主義，與德州經濟利益背道而馳。

「若該法通過，可能會毀掉德州農民」吳元之說，中國是德州商品第三大進口國，包括石油、小麥、玉米和大豆，其中很多會對農民造成損害。若通過該法案，可能會失去這些貿易協議。

科爾霍斯特在聲明中說，該法始終是針對俄羅斯、北韓、中國和伊朗專制政權的保障，而非那些逃離家鄉政府暴政，尋求自由者。