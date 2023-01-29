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懷疑他偷太陽眼鏡 槍殺老友判35年

編譯陳盈霖／綜合外電報導
涉嫌槍殺老友的斯特勞特。（哈里斯縣檢察長辦公室）
涉嫌槍殺老友的斯特勞特。（哈里斯縣檢察長辦公室）

KPRC 2電視台報導，一名男子在休士頓地區，因偷竊物品與老友發生爭執後槍殺老友，遭判刑35年。

哈里斯縣（Harris）檢察長奧格（Kim Ogg）表示，36歲斯特勞特（Sean Strout）在2017年10月14日，於愛麗絲街（Alice Street）3700號街區的一處住所內，因盜竊金錢和物品事件，與36歲的沃克（Erron Walker）爭論不休後，開槍將沃克射殺，被判謀殺罪。

哈里斯縣檢察長辦公室表示，根據調查，斯特勞特是沃克是多年朋友。

案發當天上午，斯特勞特和另一位朋友去沃克家探望他。根據法庭文件，期間斯特勞特開始和沃克爭論，因他認為沃克偷了他的錢和一副太陽眼鏡。

雙方爭執期間，第三位朋友逃離現場。不久後，鄰居們報告說在沃克家裡聽見槍聲。根據報導，有人看見沃克跑出他的車庫，但隨後又聽見槍聲。

根據法庭文件，休士頓市警局搜查沃克車庫，在割草機頂部發現「幾包冰毒和其他毒品」，以及一把.357口徑左輪手槍。他們還發現從車庫至附近一條溝渠的血跡，警方在那裡找到沃克屍體。

開庭期間，據悉斯特勞特在謀殺前犯下一次搶劫案被緩刑。

在關押期間，斯特勞特又涉嫌在襪子內藏重物，毆打另一名囚犯，被控毆打罪。檢察官辦公室稱，他還涉嫌騷擾一名公職人員，向懲教人員扔尿液和糞便遭指控。

休士頓 毒品 檢察官

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