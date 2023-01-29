距休士頓30分鐘車程 蒂格納家族牧場880萬求售

距離休士頓30分鐘車程的蒂格納牧場，以880萬元上市。（Puple Properties）

休士頓 紀事報報導，德州 人或許有機會實現自己擁有黃石公園 （Yellowstone）夢想的機會。距離休士頓僅30分鐘車程的蒂格納牧場（Tigner Ranch），由同一家族擁有147年後，現以880萬570元價格上市。

蒂格納牧場適合打獵。（Puple Properties）

蒂格納家族在休士頓歷史中佔重要部分。家族成員之一的帕內爾（Hugh Parnell），是簽署休士頓市憲章的五位成員之一。另一名家族成員赫伯特蒂格納（Herbert Tigner）非常有成就，在他去世時，德州參議會特向其發布哀悼公告。

這座佔地647畝的牧場，位於錫安那（Sienna）以南，布拉佐斯河（Brazos River）穿過其中的半畝面積。

牧場內部用交叉圍欄，非常適合將牛或其他牲畜與乾草生產分開。該土地享有農業免稅，因此在牧場種植或收成的農產品在銷售時可免徵銷售稅。

若對打獵感興趣，這片土地擁有鹿、豬和其他肉食動物，以及開闊田野，成熟的橡樹和樹林等。

若開發是該牧場下一位主人的計畫，牧場南部和西部有數千筆未開發土地，住宅開發區位於北部和東部。隨著靠近蒂格納牧場的Grand Parkway開發和潛力，該物業對著眼於未來的人，可說是一項巨大投資。

整個物業都有電，有一條維護良好的道路貫穿其中大部分。

這筆物業的售價，為每畝1萬3500元。Puple Properties營銷總監麥坎貝爾（Elanie McCampbell）在電子郵件中表示，「附近地產每畝售價在3萬至4萬間，這代表該地區因洪泛區暨洩洪區而有相當大的折扣。」