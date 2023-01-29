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中華文化學院賀新春 數百人同樂

記者封昌明／休士頓報導
中華文化學院的老們們帶動唱當我們同在一起，為新年賀歲活動帶來高潮。（記者封昌明／攝影）
中華文化學院的老們們帶動唱當我們同在一起，為新年賀歲活動帶來高潮。（記者封昌明／攝影）

中華文化學院1月28日舉辦一場熱鬧的迎新春賀歲活動，僑教中心副主任黃依莉、世華總會名譽總會長黎淑瑛、榮光會會長左大為及許多學生家長，數百人將該院大禮堂擠得水洩不通，小朋友可愛靈巧地展現了中華文化，為會場帶來歡樂的氣氛。

影音來源：記者封昌明

主持人胡美健的小孩、黎淑瑛的兩位孫子、左大為的小孩、海安廚具負責人DAVID的小孩、山水眼鏡禹道慶的孫子、一品屋麵包店負責人蔡先生的孫子、美福藥局主任藥劑師呂岳勳的小孩等多位僑社名人的後代，大都在這裡出現，大家一致認中華文化學院有12年級的課程，小孩若在這裡都能讀到畢業，一輩子都不會忘記中文，對孩子日後的人格發展有相當助益。

美福藥局主任藥劑師（圖右）放心將二個孩子交給中華文化學院的黃相慈老師（圖左）學習...
美福藥局主任藥劑師（圖右）放心將二個孩子交給中華文化學院的黃相慈老師（圖左）學習中文。（記者封昌明／攝影）

目前校長孫惠美是一位資深的的中文老師，去年接任中華文化學院校長，她希望該校以人文式的教學溝通，能吸引更多家長青睞，並歡迎民眾前去參觀該校優雅的教學環境。中華文化學院提供中文課程，包含傳統正體（及注音）和簡體（含拼音）教材。學前班（三歲半起）直到高中的12年級。

黎淑瑛祖孫三代合影。（記者封昌明／攝影）
黎淑瑛祖孫三代合影。（記者封昌明／攝影）

該校還開設數學、美術、英文寫作及青少年成就社等多樣化課程。民眾如對加入中華文化學院大家庭有興趣請與該校聯絡。學校網站：https://www.icc-houston.org/，Email: [email protected]，地址10550 Westoffice Dr. Houston, Texas, 77042。詢問電話 713-339-1992。

山水眼鏡祖孫三代合影。 （記者封昌明／攝影）
山水眼鏡祖孫三代合影。 （記者封昌明／攝影）
小朋友們逗趣的表演逗樂了現場的歡眾。（記者封昌明／攝影）
小朋友們逗趣的表演逗樂了現場的歡眾。（記者封昌明／攝影）

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