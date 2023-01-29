美福陽光集團新春再送暖 耆老笑開懷

美福陽光負責人喻斌（右一）與三百餘老人歡渡新年。（記者封昌明／攝影）

繼上周美福陽光活動中心成功舉辦300人的賀新年活動，獲得廣泛好評後，負責人喻斌，1月27日再度在Brook Dale老人公寓舉辦頗具中國特色的賀年敬老活動，主辦單位除了準備了300份美食給耆老們享用外，並安排了少林寺舞獅隊、歌手、琴手、舞者、太極拳等各種娛樂節目，逗得老人們樂得合不攏嘴。

影音來源：記者封昌明

喻斌表示，每逢佳節倍思親，特別是在過年的時候，大家來自四面八方，在休士頓 萍水相逢，很多親人都不在身邊，美福陽光集團願意代盡孝順父母之道，儘可能提供耆老們一個家的感覺，儘量讓老人賓至如歸。

他們特別請來陽光活動中心來自烏克蘭 的鋼琴手PETER為大家演奏數首動人的曲目，樂曲悠揚，很多人都陶醉其中，喻斌也特別重視中華文化的展現，希望讓所有老人們都能體驗中華文化之美。

玉兔迎春吉物向耆老人們拜年。（記者封昌明／攝影）

陽光中心是休士頓最早的活動中心，也是最大的活動場所，有大型舞台、挑高空間、呼吸空氣自然舒暢，十餘輛專車負責接送購物、看病，工作人員親切服務，每周工作會議，檢討過去策勵未來，安全為第一要務。

陽光活動中心附有加聯照顧中心幫助保母申請看護執照、孩童申請食物補助服務，CPR First Aid急救上課，提供褓姆每年30小時服務。電話：713-988-2843、傳真：713-988-3011，地址：6501 West line Drive Houston TX. 77036。

Brookdale是全美最大的養老服務公司。Brookdale Memorial City是全德州 最大的養老社區，共511個單位。位於Memorial City中心，步行五分鐘可到Memorial City大型購物中心，開車六分鐘可到大華99及Costco。

中國傳統服務走秀，讓老人家大開眼界。（記者封昌明／攝影）

該社區提供完善的服務包括但不僅限於：日常活動、特別節目以及郊遊、每日三餐新鮮烹製的健康膳食、每周家政服務、每周三次上門垃圾回收服務、提供接送服務、一戶外封閉庭院、標準尺寸廚房和大型步入式衣櫥、獨立控制的加熱器和空調、大樓內的綜合商店提供送貨和乾洗服務、配備電腦和互聯網的圖書館、24小時應急呼叫器、安全門和攝像頭、免費的洗衣中心、大樓內部設有美容美髮中心、大樓內設有家庭健康服務中心。目前入住有8折優惠，詳情可電諮詢或預約參觀： Katie Li (李慧瑩) 713-253-6772 ，地址：Brookdale Memorial City: 11900 Barryknoll Ln. Houston TX 77024。