休士頓經文處春宴 勁歌熱舞拜年

春宴當天幸運桌獲得羅處長的吉利紅包。(僑教中心提供）

美國南部休士頓 地區，兔年來臨後的大年初四，駐休士頓台北經濟文化辦事處在休士頓西南區一所富有東方色彩的餐廳，熱鬧舉辦了兔年春宴，邀請過去一年為僑界盡心盡力的僑領、工商企業、社團領袖及美南華人 團聚一堂，藉著新春開年一片喜氣洋洋的吉利氣氛，相互問候，增進情誼。

當天羅復文處長借著致詞的機會先向大家拜年，並表示過去兩年疫情期間，僑界大力支持推動台美教育 倡議與教育科技的許多重要活動，都獲得豐碩成果，因此他希望藉著這場春宴的機會，親自向大家表達感謝之意。

出席春宴僑胞賓客簽名感謝羅復文處長(左二)團結僑社所做的努力，由僑務委員吳光宜(左一)、陳美芬(右一)、劉秀美(右二)代贈，右三為處長夫人李建慧。(僑教中心提供） 春宴當天頒發僑務榮譽職聘書及感謝狀，左起王盈蓉主任、戴啟智僑務顧問、楊朝諄僑務諮詢委員、羅復文處長、吳光宜僑務委員、黎淑瑛僑務諮詢委員、世台基金會執行長林鋕銘、僑務委員劉秀美。(僑教中心提供） 頒發台美教育倡議感謝狀。(僑教中心提供）

春宴由黃依莉副主任與裴俊莉的雙人主持拉開序幕，席間安排了僑務委員會童振源委員長賀年影片，現場也逐桌起身向大家拜年，場面瀰漫著濃濃年味。與羅處長夫婦同桌的金城銀行董事長吳光宜夫婦、北美洲台灣旅館公會聯合總會陳清亮會長、休士頓台灣松年學院董事長陳美芬、美南銀行創辦人李昭寬夫婦、美南報業集團董事長李蔚華夫婦與僑務委員劉秀美及夫婿等人，也紛紛舉杯相互拜年祝賀。

當天應邀出席的中研院院士朱經武夫婦、中華文化服務中心理事長張文華與夫婿張少歐、賴賢烈、蕭素薰、賴賢烈、劉明剛及翁履中，借著同桌之緣，彼此寒暄問候，祝賀新春。中華公所共同主席李迎霞、黃以法，國慶籌備會歷任主任委員葉宏志、梁慎平等超過半數以上主委，都到了現場同慶，世華美南分會會長何真、松年學院許勝弘院長、Harris County第四區區長Lesiey Briones首席事務官李成純如、小提琴家林昭亮夫人何瑞燕等將近百人出席與會，為活動增添了熱鬧氣氛。

未能出席元旦升旗典禮的僑務諮詢委員楊朝諄、僑務顧問戴啟智，當天由羅復文處長頒發僑務榮譽職聘書。並頒贈「協助推動台灣參與聯合國感謝狀」，向僑務諮詢委員黎淑瑛、世台聯合基金會執行長林鋕銘表達致意。而支持僑生獎助學金的僑務委員吳光宜、劉秀美兩人，當天獲頒「僑生獎助學金感謝函」，獲得僑委會表揚致謝。

辦事處當天特別安排新到任經濟組組長倪伯嘉，介紹該組服務；領務組副組長林嘉瀚，則介紹僑胞申請較熱門的國民年金權益等服務項目，現場立即開始為僑胞服務起來。努力宣導僑委會智能服務理念的休士頓華僑文教中心王盈蓉主任，說明該會為海外華人滴水不漏的服務平台「數位總機」，希望成為海外僑胞諮詢的窗口，解決大家對相關規定的疑惑，會後該中心同仁，還貼心的製作僑委會i僑卡掃描條碼小卡片，分送在場每位賓客，使出全力推展僑委會的這項服務僑胞的美意。