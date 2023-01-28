聯邦禁無防漏煤渣池 德州：打擊企業

圖為燃煤火力發電廠。（CNN）

聯邦環保署EPA(Environmental Protection Agency)準備發布命令，禁止包括德州 在內的五個州讓燃煤火力發電廠繼續使用無防漏設施煤渣池(unlined coal ash pond )，以保障水源的清潔，有些共和黨籍官員認為，這又是聯邦企圖打擊企業的濫政。

德州和佛州是美國最近幾年人口成長最快的兩個州，電力的需求不斷增加，導致發電廠必須全力運作。燃煤火力發電廠(coal-fired power plants)燃燒煤炭以後，殘餘的煤渣中含著有毒的物質，包括水銀(mercury)、砷(arsenic)等等，這些有毒物質可能滲入地下水源或進入河流湖泊中，讓飲水不符安全規定、使湖泊和河流被汙染。

聯邦環保署的煤渣儲存安全法規(coal ash rule)是在2015年制定完成的，當時的總統是歐巴馬。到了川普 上台以後，川普政府下令不予執行，任由一些燃煤火力發電廠把煤渣倒在無防漏設施煤渣池。拜登前年上台以後，聯邦環保署又開始注重水源的保護措施，現在準備駁回五個州的六個燃煤火力發電廠的豁免許可，也就是不准再把煤渣倒在沒有防漏的大坑洞中。

這六個燃煤火力發電廠分別在德州、北達科他州(North Dakota)、賓夕法尼亞州(Pennsylvania)、亞利桑納州(Arizona)、密西根州 (Michigan)，密西根州有兩座。環保署指出，目前全美國還有大約500個無防漏設施煤渣池。德州領導人對消息感到憤怒，認為聯邦政府不必插手管德州的內政，德州人自己會做最好的選擇。