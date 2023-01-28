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聯邦禁無防漏煤渣池 德州：打擊企業

編譯林思牧／綜合報導
圖為燃煤火力發電廠。（CNN）
圖為燃煤火力發電廠。（CNN）

聯邦環保署EPA(Environmental Protection Agency)準備發布命令，禁止包括德州在內的五個州讓燃煤火力發電廠繼續使用無防漏設施煤渣池(unlined coal ash pond )，以保障水源的清潔，有些共和黨籍官員認為，這又是聯邦企圖打擊企業的濫政。

德州和佛州是美國最近幾年人口成長最快的兩個州，電力的需求不斷增加，導致發電廠必須全力運作。燃煤火力發電廠(coal-fired power plants)燃燒煤炭以後，殘餘的煤渣中含著有毒的物質，包括水銀(mercury)、砷(arsenic)等等，這些有毒物質可能滲入地下水源或進入河流湖泊中，讓飲水不符安全規定、使湖泊和河流被汙染。

聯邦環保署的煤渣儲存安全法規(coal ash rule)是在2015年制定完成的，當時的總統是歐巴馬。到了川普上台以後，川普政府下令不予執行，任由一些燃煤火力發電廠把煤渣倒在無防漏設施煤渣池。拜登前年上台以後，聯邦環保署又開始注重水源的保護措施，現在準備駁回五個州的六個燃煤火力發電廠的豁免許可，也就是不准再把煤渣倒在沒有防漏的大坑洞中。

這六個燃煤火力發電廠分別在德州、北達科他州(North Dakota)、賓夕法尼亞州(Pennsylvania)、亞利桑納州(Arizona)、密西根州(Michigan)，密西根州有兩座。環保署指出，目前全美國還有大約500個無防漏設施煤渣池。德州領導人對消息感到憤怒，認為聯邦政府不必插手管德州的內政，德州人自己會做最好的選擇。

德州 密西根州 川普

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