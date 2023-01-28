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寄蓖麻毒給川普 女恐被判逾21年

編譯林思牧／綜合報導
55歲的費里葉(Pascale Ferrier)寄出蓖麻毒素「特別贈禮」給川普總統和八名德州州警局官員。（警局提供）
55歲的費里葉(Pascale Ferrier)寄出蓖麻毒素「特別贈禮」給川普總統和八名德州州警局官員。（警局提供）

擁有法國與加拿大雙重國籍的55歲女子，對寄出蓖麻毒素「特別贈禮」給川普總統和八名德州州警局官員的罪名認罪，預期將會被判處21年以上的監禁。

現年55歲的費里葉(Pascale Ferrier)2019年春季時曾經來到德州，因某種緣故被德州的執法人員拘留了十周，她回到加拿大的魁北克(Quebec)以後一直心懷怨恨，認為是州警局的官員故意整她。2020年9月她在魁北克的家中廚房提煉出蓖麻毒素(ricin)，把毒素連同九封信放在信封中，一封是寫川普的名字寄到白宮，另外八封是寄給德州州警局的八名官員，信封上都寫著「Special Gift」(特別贈禮)。

費里葉在魁北克寄出這些信以後，於2020年9月20日開車到達紐約州與加拿大交界的水牛城(Buffalo)，美國海關人員在她車上發現一把裝有子彈的槍、數百發彈藥，將她居留盤問後認為她有恐襲意圖，她被拘留至今。寄毒信給川普的事件曾在新聞上大篇幅報導，調查人員後來指控費里葉該案嫌疑人，費里葉的社交媒體網頁上還有「開槍打在川普臉上」(Shoot Trump in the face)的憤怒發文。

事經兩年多，費里葉於25日(周三)在華府的聯邦法庭接受檢方的認罪協議(plea bargain)，承認那些蓖麻毒信是她寄出的，法官將在4月26日宣判她的刑期，預期她至少會被判處21年的監禁。蓖麻毒素是從蓖麻豆(castor beans)提煉出來，工廠壓榨蓖麻油(castor oil)以後剩下的豆渣，可以用來提煉蓖麻毒素。

蓖麻豆中有一種叫ricin的酵素(enzyme)是有劇毒的，但蓖麻油在經過加熱處理後酵素的活性被消除，因此蓖麻油不但沒有毒，而且數千年來被用作民間療法的一種利器，據說對治便祕、某些皮膚與頭髮的問題很有效果，對傷口的癒合似乎也有幫助，許多食品、藥品和潤膚油中加有蓖麻油。

德州 川普 加拿大

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