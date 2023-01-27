我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登提名聯邦法官候選人 被憲法「基本問題」當場難倒

半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

德州人語／加州舞社濫射 廣州名車亂撞

德州人語
德州人語
德州人語

加州作為全美控槍最嚴格的地區，日前兩場華人大屠殺令人瞠目。考慮到槍枝問題在美國早已是冰凍三尺，不是朝夕能夠解決。而且在全面禁槍的中國，近期也屢有發生大規模死傷的報復社會案件。要想避免槍枝暴力重演，只靠嚴格控槍，肯定不夠。

「控槍只對好人有效，壞人總有辦法搞到槍。」這句話雖然太過絕對有待商榷，但再一次於蒙特利公園市除夕夜舞社大屠殺中應驗。兇手陳友艮（Huu Can Tran，音譯）用來濫殺無辜的小型半自動衝鋒槍MAC-10，根據加州控槍法律，普通民眾不能持有。他還擁有違反加州法律的可裝載30發子彈的加強型彈夾，以及違法組裝的衝鋒槍消音器。

72歲高齡、且社會關係並不複雜的陳友艮，都有辦法在加州持有這些違法槍枝。其他「路子更廣」的犯罪分子，想要拿到違法槍械，想必也有門路。而且想要報復社會，造成大規模死傷，沒有槍枝也能辦得到。

在全面禁槍的中國，近期就發生多起死傷慘重的惡性案件，而且沒有一個兇手使用槍械。1月11日，一名駕駛寶馬汽車的男子突然在鬧市區衝撞、輾壓行人，官方通報已造成五人死亡13人受傷。該男子在撞人後，還往空中拋灑人民幣，相關視頻在推特廣為流傳。

廣州撞人案件發生的半年前，在中國北方的大連市，也有車輛衝撞人行道，造成五人無辜死亡五人受傷的慘劇。除了駕車，也有報復社會者用刀造成大規模死傷。2021年6月5日，安徽安慶市人民路商業步行街，兇手持刀捅死五人。2021年4月28日，廣西北流市幼兒園有男子持刀行凶，造成兩人死亡16人受傷。針對中國頻發的惡性傷人事件，香港中文大學社會學系副教授鍾華認為，或許與疫情長期累積的負面情緒，例如經濟情況轉差、感情破裂等，需要向外界發洩有關。

而反觀加州近期華人相關的三起濫射案，無論是72歲在蒙市舞社大屠殺的陳友艮、還是67歲在舊金山半月灣屠戮同仁的趙春利(Zhao Chunli，音譯)，亦或是68歲在南加橙縣教會開槍的周文偉，他們或因生活、或因感情，陷入較大的挫折且難以獲得紓解，進而引起心理失衡，最終走向極端。

更嚴格的控槍固然重要，也應該要做，不過考慮到近年來屢屢上演槍枝暴力後，都會掀起控槍熱潮，但似乎收效較慢。當務之急，是關注疫情可能造成的社會普遍挫敗感；而且眼下全美經濟還面臨衰退風險，屆時大眾焦慮可能更高。向社區普及心理健康，以及如何紓解負面情緒，已是刻不容緩。否則就算是70古來稀，經歷過人生大風大浪的年長者，也有走極端的風險。

加州 疫情 華人

上一則

世界孫中山基金會成立二十週年暨敬老慈善晚宴

下一則

治安太差 近9成逾50歲選民考慮搬離芝城

延伸閱讀

專家：槍案不是亞裔問題 在美愈久愈容易用槍解決不滿

專家：槍案不是亞裔問題 在美愈久愈容易用槍解決不滿
加州州長紐森 批步槍協會「垃圾團體」

加州州長紐森 批步槍協會「垃圾團體」
丁右立談槍枝暴力：應廣泛實施限制令

丁右立談槍枝暴力：應廣泛實施限制令
加大申請搶破頭 居民錄取率低於1成

加大申請搶破頭 居民錄取率低於1成
州眾議員丁右立 推社區大學農曆新年放假 促進文化理解

州眾議員丁右立 推社區大學農曆新年放假 促進文化理解
1月還沒過完…加州槍案已奪27命 破近10年來紀錄

1月還沒過完…加州槍案已奪27命 破近10年來紀錄

熱門新聞

一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

2023-01-23 11:55
芝加哥伊大教職員從17日開始罷工，該校大學部2萬2000多名學生也因此無法上學。(芝伊大教職員聯合會臉書)

UIC教授罷工 2萬多學生無學可上 華生無奈想回課堂

2023-01-20 12:44
全美各州雞蛋價格日升月漲，有業者就推出雞隻租賃平台，自己養雞下蛋更省錢。（美聯社）

租一隻母雞回家下蛋 解蛋荒不開玩笑 德州人真的做

2023-01-18 20:39
社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社

三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

2023-01-25 12:24
CNN將於今年底之前永久遷離其位於亞特蘭大市中心的總部位址。(記者林昱瑄／攝影)

CNN總部 年底前遷出亞城市中心

2023-01-24 12:34

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身
視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄