休士頓警局舞獅團 赴老人公寓表演賀新年

休士頓警察局的舞獅團創造了歷史。（記者封昌明／攝影）

休士頓警察 局1月25日新春期間，由呂振偉警官所領導一支由16位警官組成的舞獅團，到中國城各地的老人公寓表演，所到之處受老人家們的熱情鼓掌歡迎，讓老人家們感受到中國新年的熱鬧氣氛，也展現了警民一家溫馨畫面。

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呂振偉表示，在他的成長過程中警察就像英雄一樣，當年，他的祖父母在亞洲城擁有一家中餐館，有一位休士頓的警官經常到店內消費，讓他們家族有機會和他親切互動，這讓他對警察人員產生了好感，進而讓他日後選擇了警察做為終身的志業。

短短幾個月的訓練，休士頓舞獅團表演不輸專業隊伍。（記者封昌明／攝影）

關於休士頓警官舞獅團的緣起，呂振偉說，這要從「全國亞裔 警官協會」於去年8月在這裡舉行會議。晚宴中舉行了舞獅表演，舊金山警局的代表坐在副警長冼就斌( Ban Tien)旁邊說，「我們有自己的舞獅隊」。於是副警長幾天後去電呂振偉，希望能創立一個屬於我們自己的獅隊。

儘管勤務繁忙，呂振偉還是召集了16位同事，在很短的時間內創造了歷史，這是休士頓警察局182年來首次的舞獅團，這讓團員們非常興奮，其中Alex陳警官，入伍前就已經有28年舞獅經驗。陳警官說，他出生在香港，住在一家舞獅店附近。他每天都經過它。 有一次，他的祖父給他買了一個小獅子頭和一套鼓，這讓他產生了興趣。

他們感謝西南管理區提供了750美元的贈款幫助他們劇團購買服裝。陳警官說：我很榮幸能參與其中，我們只是想讓人們看到，警察不只是來逮捕壞人的。

呂振偉剛開始時有些緊張，因為以前從未一起表演過，然而，隨著鼓聲響起，腎上腺素激增， 他看到了完美的演出，顯示過去幾月的訓練都非常完美，甚至有一位女警官感動到流眼淚。

Alex陳警官率先登場，獲得滿場老人熱烈鼓掌歡迎。（記者封昌明／攝影）

「老一輩的人為我們鋪平了道路，當年他們來到休士頓時不懂英語只知道努力工作，因此造就了我們下一代人，可以選擇自己想做的事情。他們中的很多人進入餐飲業並不是因為他們想這樣做，而是因為他們必須謀生。」呂振偉說，「我們是在實現美國夢，對此我們心存感激」。