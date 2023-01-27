耍大牌買推特鑄成大錯? 馬斯克已非全球首富

向銀行借款買推特，馬斯克為利息發愁。(美聯社)

華爾街日報報導，2021年全球首富馬斯克 (Elon Musk)去年收購推特 時向銀行借款130億元，每年的利息要耗掉他15億元，他現在想把一批推特的新股票賣出，希望能得到30億元把債務包袱減輕。

馬斯克原本想找藉口把併購推特案作廢，但在法律訴訟的威脅下最後在去年10月以440億元買下，雖然2021年他是全球的首富，但還是必須向銀行借貸130億元才能有足夠的資金完成併購，這筆債務的利息相當高，其中最高的部分每年利率超過10%，如果不還掉一些本金，每年的利息負擔會是15億元。

財經媒體報導，日前馬斯克與他的財經顧問磋商，希望把推特新股(new shares of Twitter)賣掉30億元的股份，讓貸款本金降到100億元之下。馬斯克接收推特以後，重新把以前禁掉的一些帳戶恢復，那些提倡種族歧視、仇恨言論和反猶太言論，以至於原本在推特上做廣告的廠商紛紛棄船，讓推特的進帳少了很多。

馬斯克在去年11月時指出，推特每天虧損400萬元，他認為可能須要讓推特宣告破產(file for bankruptcy)。但在推特裁員6000多人以後，馬斯克現在表示推特在2023年應該大致可以收支平衡。

特斯拉 (Tesla)在2021年11月達到股價高點，也使得馬斯克成為全球首富。但2022年底時股價已跌到歷史高點的一半以下，全球首富的頭銜已被法國富豪伯納阿諾(Bernard Arnault)搶走，他是奢華名品製造商LVMT(Moët Hennessy Louis Vuitton)的東主。

1月26日(周四)對馬斯克應該是快樂的一天，特斯拉第四季財報相當亮眼，根據Refinitiv的數據，營業額(revenue)為243.2億元，高於分析師預期的241.6億元。調整後每股盈餘(adjusted earnings per share)為1.19元，高於分析師預期的1.13元。特斯拉股價周四暴漲15.84元，收盤價為160.27元，漲幅高達10.97%。