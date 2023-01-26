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警方掃黃 高中、醫院、宗教人員被捕丟差

編譯林思牧／綜合外電報導
聯邦國土安全部和德州地方警政單位逮捕數十名尋芳客。（NBC5)
聯邦國土安全部和德州地方警政單位逮捕數十名尋芳客。（NBC5)

聯邦與地方執法單位在北德州破獲賣淫圈(sex trafficking ring)，46名被捕的男子中包括高中美式足球教練、醫院高階主管和宗教組織領導人，弗里斯科市警局表示有23人在該市被逮捕。

弗里斯科市警局(Frisco Police Dept.)在24日(周二)指出，在聯邦國土安全部(Homeland Security)人員的協調之下，執法單位在網路上搜尋企圖仲介賣淫和企圖買春的訊息，臥底人員安排與這些嫌犯在弗里斯科市(Frisco)和南湖市(Southlake)的旅館中碰面，旅館經理人事先已與警方有協議。在1月12、13日進行的打擊北德州賣淫行動中，一共有46人落入警方設下的圈套中。

一名嫌犯是花塚市(Flower Mound)馬克斯高中(Marcus High School)美足隊的助理教練(assistant football coach)，他被捕後自行辭去教職，另有一人是貝勒史考特與懷特醫院(Baylor Scott & White Health)的高階主管，醫院聞訊後將他解雇。還有一人是福和市(Fort Worth)教會組織「美國的第一優先」(First Priority of America)的高階領導，該組織隨即把他的名字從網頁上刪除。

警方特別把馬克斯高中的體育老師和美足教練希索莫里森(Cecil Timothy Morrison)拿來殺雞儆猴，這所學校屬於路易斯維爾獨立學區(Lewisville ISD)，莫里森是在2018年被學區聘用，他被捕的消息傳出後學區馬上給他放行政假，他最後在1月19日遞上辭呈正式離職。學區官員表示，初步調查並沒有發現他和學生之間有不當的關係。

49歲的吉姆海明威(Jim Hemmingway)是貝勒史考特與懷特醫院的營運總監(director of operations)，雷馬克斯史翠克蘭(LeMarcus Strickland)則是公立學校傳播校園福音機構「美國的第一優先」的高層人員，這兩人隨即被這兩間機構從官方網站上除名。美國是自由的國家，但如果從事犯法行為跳入圈套中，即使原本看似不會出差錯的事，也會讓人身敗名裂，千萬不可心存僥倖誤蹈法網。

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