The Artisan 360咖啡館 滿足味蕾視覺

Artisan 360負責人 Thy Lu（左）是一位傑出的企業家。（記者封昌明／攝影）

The Artisan 360是一家位於休士頓 中國城頂好廣場角落咖啡 蛋糕店，負責人Thy Lu剛從加州 搬來，她本質上是一個企業家，她有不同領域的商業經驗，但始終對食品和飲料行業充滿熱情。 當初創建The Artisan 360，只是因為在中國城，找不到一家適合自己想要的商店，於是自己創業。

Thy Lu重視生活中簡單的事情，和朋友一起喝茶，分享她們的生活故事。 Artisan 360的誕生源於創造一個環境的願望，讓客人可以休息一下，並提醒人們享受生活， 希望能讓民眾遠離繁忙的日常生活。 她還想找到一種每個人都可以享用、更健康的甜點選擇。 Artisan 360採用傳統的最愛並賦予其現代風格，以創造獨特的產品與社區分享。 甜點改造以誇張的呈現方式達到高潮，以滿足味覺和視覺的雙重需求。

匠心獨具的甜品，是年輕朋友的最愛。（記者封昌明／攝影）

使用Artisan 360這個名字，是負責人喜歡通過在她們在蛋糕和飲料的各個方面投入大量的想法、關心和愛來挑戰極限。 工匠是指用自己的雙手製作物品，並通過技能、經驗和才能創造出非常美麗的東西的熟練手藝人。 數字 360代表圓圈。 一個漂亮的圓圈，沒有起點也沒有終點，或者尖銳的部分從其餘部分中脫穎而出並分散注意力。 有一種完美、純潔和完整的感覺，這讓圓圈對店主很有吸引力。

試營業期間高朋滿座，各式蛋糕供不應求。（記者封昌明／攝影）

Thy Lu說，我們的目標不僅在於我們製造的產品，還包括服務、空間、人和體驗等許多其他方面。她們希望客戶在享用時獲得全部價值。她們始終專注於為我們的客戶創造新的體驗。 店內的菜單很簡單，但她們會每用、每月、當季不斷推出新飲品，讓顧客享受最新鮮的產品，領略每個季節的美好。

Artisan 360位在頂好廣場的角落，位置非常明顯。（記者封昌明／攝影）

The Artisan360的目標是把客戶的體驗放在首位。 珍視客戶花在 360 上的時間，這就是店家希望為客戶提供最佳體驗的原因。 不僅來自於產品的質量、寧靜的環境、卓越的服務，更來自於店家一直想觸及的客戶的幸福感和滿足感。 Thy Lu相信 Artisan 360 是連接每個人的家人、朋友和同事的理想聚會場所，也是留下許多美好回憶的地方。