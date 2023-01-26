The Artisan 360咖啡館 滿足味蕾視覺
The Artisan 360是一家位於休士頓中國城頂好廣場角落咖啡蛋糕店，負責人Thy Lu剛從加州搬來，她本質上是一個企業家，她有不同領域的商業經驗，但始終對食品和飲料行業充滿熱情。 當初創建The Artisan 360，只是因為在中國城，找不到一家適合自己想要的商店，於是自己創業。
Thy Lu重視生活中簡單的事情，和朋友一起喝茶，分享她們的生活故事。 Artisan 360的誕生源於創造一個環境的願望，讓客人可以休息一下，並提醒人們享受生活， 希望能讓民眾遠離繁忙的日常生活。 她還想找到一種每個人都可以享用、更健康的甜點選擇。 Artisan 360採用傳統的最愛並賦予其現代風格，以創造獨特的產品與社區分享。 甜點改造以誇張的呈現方式達到高潮，以滿足味覺和視覺的雙重需求。
使用Artisan 360這個名字，是負責人喜歡通過在她們在蛋糕和飲料的各個方面投入大量的想法、關心和愛來挑戰極限。 工匠是指用自己的雙手製作物品，並通過技能、經驗和才能創造出非常美麗的東西的熟練手藝人。 數字 360代表圓圈。 一個漂亮的圓圈，沒有起點也沒有終點，或者尖銳的部分從其餘部分中脫穎而出並分散注意力。 有一種完美、純潔和完整的感覺，這讓圓圈對店主很有吸引力。
Thy Lu說，我們的目標不僅在於我們製造的產品，還包括服務、空間、人和體驗等許多其他方面。她們希望客戶在享用時獲得全部價值。她們始終專注於為我們的客戶創造新的體驗。 店內的菜單很簡單，但她們會每用、每月、當季不斷推出新飲品，讓顧客享受最新鮮的產品，領略每個季節的美好。
The Artisan360的目標是把客戶的體驗放在首位。 珍視客戶花在 360 上的時間，這就是店家希望為客戶提供最佳體驗的原因。 不僅來自於產品的質量、寧靜的環境、卓越的服務，更來自於店家一直想觸及的客戶的幸福感和滿足感。 Thy Lu相信 Artisan 360 是連接每個人的家人、朋友和同事的理想聚會場所，也是留下許多美好回憶的地方。
Artisan360地址9188 Bellaire Blvd Ste X Houston TX 77036，營業時間上午11:30AM-8PM，周三休息。
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