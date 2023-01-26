與金恩日同天 邦聯英雄日擬廢

德州議員提案廢除「邦聯英雄日」。(美聯社)

每年的1月19日是德州 的州定假日(state holiday)，這一天被稱為「邦聯英雄日」(Confederate Heroes Day)，代表休士頓 的州眾議員強森日前提案，希望在本屆會期中將這個州定假日廢除。

在美國內戰(Civil War)中，德州加入南方的邦聯(Confederacy)與聯邦政府 對抗，主要的目的是保存白人蓄養黑奴的傳統。聯邦最終征服邦聯，但南方的許多人至今仍憤恨聯邦解放黑奴的措施。奧斯汀州政府大樓南側的草坪上，有一個手持長槍騎在馬上的戰士銅像，那是一名德州第八騎兵團(8th Texas Cavalry)的士兵，這顯然是歌頌邦聯官兵的象徵。

德州原本有兩個慶祝邦聯領導人的節日，分別是紀念邦聯總統傑弗森戴維斯(Jefferson Davis)和南軍統帥勞勃李將軍(Gen. Robert E. Lee)，1973年這兩個節日合在一起慶祝，同時也紀念參加內戰的南軍士兵，改稱為邦聯英雄日。這個節日跟民權鬥士馬丁路德金恩紀念日(Martin Luther King Day)很接近，有時甚至是同一天，讓人覺得很諷刺。

代表休士頓的民主黨籍非洲裔州議員賈維斯強森(Jarvis Johnson)在2019和2021已經兩次提出廢止邦聯英雄日的議案，但是根本沒有被委員會列入議程，他日前又提出本案，在記者會中他指出，到今天還有人認為黑人是沒有任何權利的，甚至還以官方名稱公然讚頌當年寧願與聯邦政府開戰、不肯讓黑人得到自由的歧視者，當真是「是可忍孰不可忍」。

在參議會中有代表達拉斯的內森強森(Nathan Johnson)與賈維斯強森合作，但以德州政府幾乎一面倒的共和黨掌權態勢來看，這項議案仍然不可能被列入議程。除了德州以外，另外還有七個州有類似的州定節日，其中阿拉巴馬州與密西西比州是把勞勃李和馬丁路德金恩在同一天慶祝，稱之為「馬丁路德金恩與勞勃李日」(Martin Luther King, Jr. and Robert E. Lee Day)。

但來日可將邦聯英雄日廢除的曙光可見，2020年維吉尼亞州把紀念邦聯的「李-傑克森日」(Lee-Jackson Day)廢除，李自然是指李將軍，傑克森則是指石牆傑克森將軍(General Stonewall Jackson)。