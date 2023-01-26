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德州人語／誰搶走了「中國新年」？

德州人語
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今年農曆新年，加州發生槍擊濫殺血案，造成11死9傷，震驚全美和世界華人圈。凡具人性和同情心者都會為不幸罹難同胞哀悼，希望類似慘案不再發生。偏偏網上又見大陸愛國粉紅，藉機諷刺來美國的華人活該遭罪。與此同時，還怪罪各國把「中國新年」改稱「農曆新年」，大喊中國新年被南韓人搶走偷走了。

除了井底之蛙或被洗腦到腦殘的「愛國粉紅」，一般正常人都知道過農曆新年的國家，除了台海兩岸，還有韓國、越南、新加坡，馬來西亞、印尼、泰國等地華人也過農曆新年。日本人過去遇「新正」，天皇會公開書法寫春聯慶祝，可見農曆新年在亞洲國家，共有十幾億人慶祝它，不是「中國專屬」節日。

所以日前美國國務卿布林肯、美國駐中國大使館官網等，都用「Lunar New Year」，祝賀全球所有過這個年的民眾，不再用「Chinese New Year」這個詞，美國大城和民選公職也用Lunar New Year稱呼春節；英國倫敦等城市也捨棄Chinese New Year用法，讓大陸「玻璃心」的戰狼粉紅，又碎滿一地碎玻璃。

身為華人或中國人，對這種轉變可能難免有點失落。但也須認清，畢竟農曆新年不是中國人的「專利發明」，就像華人或亞洲許多國家民眾也過西洋聖誕節、情人節或感恩節、萬聖節等一樣。農曆即使追溯遠古歷史，你可自誇說是中國人發明，問題是也使用農曆(俗稱陰曆，指依月亮運行訂定的曆法)的國家，韓國、越南、新加坡、日本等也都有農曆年，難道你能硬指他們在過「中國新年」？

大陸愛國粉紅或戰狼不爽，是因歐美國家不再用「中國新年」，這是尊重也過農曆年的各國民眾，和近年國際間遏制中國的政治氣氛理應無關。

南韓總統尹錫悅夫婦、世界知名足球明星孫興慜公開祝賀南韓民眾「農曆兔年新年快樂」，強調「Happy Korean New Year」，也被大陸愛國粉紅大駡「太無恥，搶走了中國人的春節」。節日能偷能搶走嗎，各過各的節，何須這麼狹隘？

這些戰狼還怪罪大陸公知，居然勸說公眾接受「Happy Lunar New Year」說法，是無恥、其心可誅，因為「春節本來就是我們國家的，韓國故意偷換『中國』為『韓國』」，就是弱化我們文化的影響力云云。

這種完全以自我為中心，自大自滿、自以為是心態，不僅反映自己脫離現實，缺乏自信，更和世界多元性的文化格格不入，好像清末義和團復活，認為自己是「天朝」、「中土」，別人是蠻夷蕃邦，這和中國經濟賴以崛起壯大的全球化自相矛盾扞格，會被人嘲笑觀念狹隘、缺乏大國國民風範。

移民國外同胞遭遇不幸，照理應同情，但因妒生恨，一些人藉機嘲諷「你們不是追捧那個燈塔國嗎？自由就是大家有槍，活該被槍擊」。這種冷血說法讓人聯想2001年美國遭遇九一一恐襲，大陸有年輕人上街慶祝。扭曲的愛國教育、膨脹畸型的民族主義，造就一群狹窄無知的戰狼粉紅，早晚可能像義和團一樣，讓中共難以控制，進而吞噬自己。

華人 南韓 新加坡

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