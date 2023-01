德州人語／誰搶走了「中國新年」？

德州人語

今年農曆新年,加州發生槍擊濫殺血案,造成11死9傷,震驚全美和世界華人 圈。凡具人性和同情心者都會為不幸罹難同胞哀悼,希望類似慘案不再發生。偏偏網上又見大陸愛國粉紅,藉機諷刺來美國的華人活該遭罪。與此同時,還怪罪各國把「中國新年」改稱「農曆新年」,大喊中國新年被南韓 人搶走偷走了。

除了井底之蛙或被洗腦到腦殘的「愛國粉紅」,一般正常人都知道過農曆新年的國家,除了台海兩岸,還有韓國、越南、新加坡 ,馬來西亞、印尼、泰國等地華人也過農曆新年。日本人過去遇「新正」,天皇會公開書法寫春聯慶祝,可見農曆新年在亞洲國家,共有十幾億人慶祝它,不是「中國專屬」節日。

所以日前美國國務卿布林肯、美國駐中國大使館官網等,都用「Lunar New Year」,祝賀全球所有過這個年的民眾,不再用「Chinese New Year」這個詞,美國大城和民選公職也用Lunar New Year稱呼春節;英國倫敦等城市也捨棄Chinese New Year用法,讓大陸「玻璃心」的戰狼粉紅,又碎滿一地碎玻璃。

身為華人或中國人,對這種轉變可能難免有點失落。但也須認清,畢竟農曆新年不是中國人的「專利發明」,就像華人或亞洲許多國家民眾也過西洋聖誕節、情人節或感恩節、萬聖節等一樣。農曆即使追溯遠古歷史,你可自誇說是中國人發明,問題是也使用農曆(俗稱陰曆,指依月亮運行訂定的曆法)的國家,韓國、越南、新加坡、日本等也都有農曆年,難道你能硬指他們在過「中國新年」?

大陸愛國粉紅或戰狼不爽,是因歐美國家不再用「中國新年」,這是尊重也過農曆年的各國民眾,和近年國際間遏制中國的政治氣氛理應無關。

南韓總統尹錫悅夫婦、世界知名足球明星孫興慜公開祝賀南韓民眾「農曆兔年新年快樂」,強調「Happy Korean New Year」,也被大陸愛國粉紅大駡「太無恥,搶走了中國人的春節」。節日能偷能搶走嗎,各過各的節,何須這麼狹隘?

這些戰狼還怪罪大陸公知,居然勸說公眾接受「Happy Lunar New Year」說法,是無恥、其心可誅,因為「春節本來就是我們國家的,韓國故意偷換『中國』為『韓國』」,就是弱化我們文化的影響力云云。

這種完全以自我為中心,自大自滿、自以為是心態,不僅反映自己脫離現實,缺乏自信,更和世界多元性的文化格格不入,好像清末義和團復活,認為自己是「天朝」、「中土」,別人是蠻夷蕃邦,這和中國經濟賴以崛起壯大的全球化自相矛盾扞格,會被人嘲笑觀念狹隘、缺乏大國國民風範。

移民國外同胞遭遇不幸,照理應同情,但因妒生恨,一些人藉機嘲諷「你們不是追捧那個燈塔國嗎?自由就是大家有槍,活該被槍擊」。這種冷血說法讓人聯想2001年美國遭遇九一一恐襲,大陸有年輕人上街慶祝。扭曲的愛國教育、膨脹畸型的民族主義,造就一群狹窄無知的戰狼粉紅,早晚可能像義和團一樣,讓中共難以控制,進而吞噬自己。