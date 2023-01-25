中國移民購屋擬遭限制 200位政商人士抗議德州共和黨人種族歧視

反對德州Senate Bill 147的200多人23日在休士頓市政廳外抗議。(吳元之推特)

德州 議會近日通過Senate Bill 147，州長艾伯特表態將會簽署生效。由於該法限制中國、俄羅斯、北韓、伊朗移民購置德州房地產，引發華裔 強烈反彈，近200位政商人士23日群聚休士頓 市政廳門外，抗議該法是德州共和黨人明目張膽的種族歧視，

SB 147由德州參議員Lois Kolkhorst起草，意在阻止直接或間接受四國政府影響的美國公民購置德州地產。但是該法說明僅有一頁，未來執法若過度解釋，恐有無限上綱之虞，導致四國移民權益受損，這也是華裔政治人物群起反對的原因。

德州眾議員吳元之（Gene Wu）當天就強調，1883年的排華法案（Chinese Exclusion Act）是個錯誤，2023年的SB 147一樣是錯的，德州立法不該針對華裔、俄裔等人，因為人民跟政權是兩碼事。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）則在吳元之身旁舉起吳家老家的照片，他說如果排華法案依然存在，當年的吳家就不可能在休士頓定居。其他參與者則稱，該法擺明著就是歧視、違憲、恐外。

針對艾伯特宣稱本周即將簽署該案，聯邦眾議員Sheila Jackson Lee要州長大人再好好想想，因為該法是違背正當程序限縮公民權益，如果該法生效，她會在國會提出對案，讓州法無效。

美國人口普查2022年的數據顯示，哈里斯憲超過7%的人口屬於亞裔，當中華裔更居大宗。面對新冠疫情以來的反亞太裔情緒，共和黨人上從總統川普下至德州議員的反華發言，更是引發民怨。參與的一對華裔夫婦Kevin Yu、Claire Liang就說，該法毫無道理。另外，地產仲介Lyndon Yao與社團RiseAAPI都稱，排除特定人士購買地產，不僅僅是法律問題，還會傷害休士頓的經濟。