我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

春之饗宴 2月4日、7日聆聽中、西美樂融合

【休士頓訊】
2月4日、7日，邀您靜心聆聽春之饗宴。（陳士惠提供）
2月4日、7日，邀您靜心聆聽春之饗宴。（陳士惠提供）

萊斯大學、休士頓交響樂團、亞洲協會、及休士頓亞裔口述歷史檔案聯合協辦，由萊斯大學教授、作曲家陳士惠精心策劃的兩場音樂會，特別邀來享譽國際的台灣琵琶演奏家林慧寬 、笙演奏家黄朧逸與萊斯大學及休士頓交響樂團的團員一起演出，將以傳統樂曲及現代作品，邀您靜心聆聽春之饗宴。

第一場音樂會為2月4日下午兩點，在休士頓總圖書館Julia Ideson Library演出，音樂會曲目包括十面埋伏、鳳凰展翅及作曲家潘家琳、鍾啓榮新的作品。這場音樂會採預約登記入場，免購票。由於名額有限，敬請有興趣者盡早點選以下連結預約登記，以免向隅。

第一場音樂會預約登記網址: https://houstonlibrary.libcal.com/event/9936920

第二場音樂會為2月7日晚上7點30分，在亞洲協會演出，演出的曲目包括陽春白雪、晉調及知名作曲家潘皇龍、許舒亞、及陳怡特別為這場音樂會寫的作品。歡迎對這場音樂會有興趣的民眾購票入場， 購票資訊敬請洽詢亞洲協會或上網查詢。

第二場音樂會購票資訊網址: https://asiasociety.org/texas/events/performing-asia-traditional-and-contemporary-music-china-and-taiwan

2月4日及7日，這兩場聯合國際及休士頓音樂家，有創意、古樂今曲的音樂會，將是不同凡響， 讓人難忘，希望大家踴躍參加。

休士頓 交響樂 亞裔

上一則

亞城僑教中心 新春聯歡迎兔年

下一則

空置比已出租多 芝加哥辦公樓市場停滯

延伸閱讀

休士頓中國城 舞龍舞獅年味濃

休士頓中國城 舞龍舞獅年味濃
經文處長羅復文除夕進香 送春聯福袋

經文處長羅復文除夕進香 送春聯福袋
休士頓兩男女 持有毒品被捕

休士頓兩男女 持有毒品被捕
中華文化中心春節園遊會 政要雲集盛況空前

中華文化中心春節園遊會 政要雲集盛況空前
有林地有廚餘…休士頓市中心 多匹土狼逛大街

有林地有廚餘…休士頓市中心 多匹土狼逛大街
甘迺迪中心迎新 1/21辦兔年音樂會

甘迺迪中心迎新 1/21辦兔年音樂會

熱門新聞

一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27
全美各州雞蛋價格日升月漲，有業者就推出雞隻租賃平台，自己養雞下蛋更省錢。（美聯社）

租一隻母雞回家下蛋 解蛋荒不開玩笑 德州人真的做

2023-01-18 20:39
德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

2023-01-23 11:55
休士頓婦女華倫（Paige Warren）因在自助結帳櫃檯結帳時，不小心忘了掃描一袋五元的糖果，被禁止進入沃爾瑪（Walmart）。（FOX 26）

自助結帳忘掃描 婦女遭沃爾瑪禁止進入

2023-01-17 14:18
芝加哥伊大教職員從17日開始罷工，該校大學部2萬2000多名學生也因此無法上學。(芝伊大教職員聯合會臉書)

UIC教授罷工 2萬多學生無學可上 華生無奈想回課堂

2023-01-20 12:44

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告