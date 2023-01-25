春之饗宴 2月4日、7日聆聽中、西美樂融合

2月4日、7日，邀您靜心聆聽春之饗宴。（陳士惠提供）

萊斯大學、休士頓交響樂 團、亞洲協會、及休士頓亞裔 口述歷史檔案聯合協辦，由萊斯大學教授、作曲家陳士惠精心策劃的兩場音樂會，特別邀來享譽國際的台灣琵琶演奏家林慧寬 、笙演奏家黄朧逸與萊斯大學及休士頓交響樂團的團員一起演出，將以傳統樂曲及現代作品，邀您靜心聆聽春之饗宴。

第一場音樂會為2月4日下午兩點，在休士頓總圖書館Julia Ideson Library演出，音樂會曲目包括十面埋伏、鳳凰展翅及作曲家潘家琳、鍾啓榮新的作品。這場音樂會採預約登記入場，免購票。由於名額有限，敬請有興趣者盡早點選以下連結預約登記，以免向隅。

第一場音樂會預約登記網址: https://houstonlibrary.libcal.com/event/9936920

第二場音樂會為2月7日晚上7點30分，在亞洲協會演出，演出的曲目包括陽春白雪、晉調及知名作曲家潘皇龍、許舒亞、及陳怡特別為這場音樂會寫的作品。歡迎對這場音樂會有興趣的民眾購票入場， 購票資訊敬請洽詢亞洲協會或上網查詢。

第二場音樂會購票資訊網址: https://asiasociety.org/texas/events/performing-asia-traditional-and-contemporary-music-china-and-taiwan

2月4日及7日，這兩場聯合國際及休士頓音樂家，有創意、古樂今曲的音樂會，將是不同凡響， 讓人難忘，希望大家踴躍參加。