休士頓知名餐廳Turkey Leg Hut 拖欠貨款遭起訴

休士頓知名餐廳Turkey Leg Hut因涉嫌未能支付超過8萬5000元雜貨款項，遭供應商告上法庭，要求賠償130萬元。（The Enterprise）

休士頓 紀事報報導，根據FOX 26電視台西多夫（Matt Seedorff）19日報導，休士頓知名餐廳Turkey Leg Hut因涉嫌未能支付超過8萬5000元雜貨款項，遭供應商US Foods告上法庭，要求賠償130萬元。

Turkey Leg Hut餐廳位於休士頓中城（Midtown）附近，人氣穩定增長，部分原因是該餐廳強大的社交媒體影響力。僅在Instagram上，便有超過52萬3000名追隨者。此外，該餐廳也有包括NBA 球星詹姆斯哈登（James Harden）等名人「加持」。

近期一系列如同病毒式傳播的抖音 （TikToks）影片，顯示該餐廳的煙燻火雞腿內塞滿米飯，令饕客垂涎三尺，還分享上面覆蓋著小龍蝦的通心粉奶酪，以及店內的「秘密醬汁」等。

根據西多夫，這家標誌性餐廳食品供應商聲稱，該餐廳仍未支付高額的食品雜貨費用，US Foods去年12月2日，對Turkey Leg Hut提起訴訟。

這家食品供應商巨頭在2021財年，有超過290億元收入，他們聲稱Turkey Leg Hut欠款8萬5106元的農產品。

根據US Foods數據，此一金額加上拖欠的利息，再加上這起訴訟可能產生的法律費用，將使該餐廳成本上升至128.8萬元。

根據西多夫報導，這兩個單位於2020年共同展開業務，但目前尚不清楚Turkey Leg Hut尚未支付的發票數量。

該餐廳共同擁有者普萊斯（Lynn Price）在Instagram上回應媒體針對該起訴訟的報導。西多夫報導指出，普萊斯推文上寫道「若你要講故事，就講清楚整個故事的來龍去脈。」