我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

休士頓知名餐廳Turkey Leg Hut 拖欠貨款遭起訴

陳盈霖／編譯
休士頓知名餐廳Turkey Leg Hut因涉嫌未能支付超過8萬5000元雜貨款項，遭供應商告上法庭，要求賠償130萬元。（The Enterprise）
休士頓知名餐廳Turkey Leg Hut因涉嫌未能支付超過8萬5000元雜貨款項，遭供應商告上法庭，要求賠償130萬元。（The Enterprise）

休士頓紀事報報導，根據FOX 26電視台西多夫（Matt Seedorff）19日報導，休士頓知名餐廳Turkey Leg Hut因涉嫌未能支付超過8萬5000元雜貨款項，遭供應商US Foods告上法庭，要求賠償130萬元。

Turkey Leg Hut餐廳位於休士頓中城（Midtown）附近，人氣穩定增長，部分原因是該餐廳強大的社交媒體影響力。僅在Instagram上，便有超過52萬3000名追隨者。此外，該餐廳也有包括NBA球星詹姆斯哈登（James Harden）等名人「加持」。

近期一系列如同病毒式傳播的抖音（TikToks）影片，顯示該餐廳的煙燻火雞腿內塞滿米飯，令饕客垂涎三尺，還分享上面覆蓋著小龍蝦的通心粉奶酪，以及店內的「秘密醬汁」等。

根據西多夫，這家標誌性餐廳食品供應商聲稱，該餐廳仍未支付高額的食品雜貨費用，US Foods去年12月2日，對Turkey Leg Hut提起訴訟。

這家食品供應商巨頭在2021財年，有超過290億元收入，他們聲稱Turkey Leg Hut欠款8萬5106元的農產品。

根據US Foods數據，此一金額加上拖欠的利息，再加上這起訴訟可能產生的法律費用，將使該餐廳成本上升至128.8萬元。

根據西多夫報導，這兩個單位於2020年共同展開業務，但目前尚不清楚Turkey Leg Hut尚未支付的發票數量。

該餐廳共同擁有者普萊斯（Lynn Price）在Instagram上回應媒體針對該起訴訟的報導。西多夫報導指出，普萊斯推文上寫道「若你要講故事，就講清楚整個故事的來龍去脈。」

休士頓 抖音 NBA

上一則

喬州12月失業率持平 就業人數創新高

下一則

中國移民購屋擬遭限制 200位政商人士抗議德州共和黨人種族歧視

延伸閱讀

彭博：美發現中國國有企業援助俄羅斯

彭博：美發現中國國有企業援助俄羅斯
國務院：布林肯預定下月訪北京

國務院：布林肯預定下月訪北京
印太司令部情報處長史達曼：中施壓台 需認真看待險境

印太司令部情報處長史達曼：中施壓台 需認真看待險境
岸田文雄13日晤拜登 美日11日先舉行安全諮商會議

岸田文雄13日晤拜登 美日11日先舉行安全諮商會議
支持者：不讓阿拉米達縣新地檢長普萊斯成博徹思第二

支持者：不讓阿拉米達縣新地檢長普萊斯成博徹思第二
普萊斯 首位非裔宣誓就任阿拉米達縣地檢長

普萊斯 首位非裔宣誓就任阿拉米達縣地檢長

熱門新聞

一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27
全美各州雞蛋價格日升月漲，有業者就推出雞隻租賃平台，自己養雞下蛋更省錢。（美聯社）

租一隻母雞回家下蛋 解蛋荒不開玩笑 德州人真的做

2023-01-18 20:39
德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

2023-01-23 11:55
休士頓婦女華倫（Paige Warren）因在自助結帳櫃檯結帳時，不小心忘了掃描一袋五元的糖果，被禁止進入沃爾瑪（Walmart）。（FOX 26）

自助結帳忘掃描 婦女遭沃爾瑪禁止進入

2023-01-17 14:18
芝加哥伊大教職員從17日開始罷工，該校大學部2萬2000多名學生也因此無法上學。(芝伊大教職員聯合會臉書)

UIC教授罷工 2萬多學生無學可上 華生無奈想回課堂

2023-01-20 12:44

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告