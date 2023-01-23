僑委會2023年海外青年英語服務營 即起報名

中華民國僑務委員會與教育部 、客家委員會及原住民委員會合作辦理的「海外青年英語服務營」，自2006年開辦以來深獲學生及家長等肯定，為續鼓勵海外青年返台從事英語教學服務，2023 年美南地區預計招募75名青年志工，相關資訊如下：

1. 活動時間：自2023年7月8日至8月3日止。第一周英語教學訓練，第二、三周前往學校實地英語教學服務，最後五天寶島文化參訪。

2. 報名時間：即日起至2023年4月28日止。

3. 報名資格：

(1) 需持有僑委會i僑卡，註冊申請

https://icard.taiwan-world.net/tw/index)，且報名時已就讀11年級以上且於2023年11月30日前年滿17足歲，但未滿25足歲(以護照所載年齡為準)，現居英語系國家(非英語系國家者則需就讀以英語為主要教學語言之國際學校或檢附英文檢定B2以上證明)，並能以簡單中文溝通者。

(2) 報名客籍志工者須由僑居地客家社團推薦。

(3)曾參加英語服務營者。

4. 報名方式：至僑委會「僑務活動報名系統」進行線上報名 (https://register.ocac.gov.tw/)，並將下列文件(1)申請人及其家長簽章之營隊規則及規範評核表(2)醫療保險 證明影本(3)僑居國護照影本(4)在校期間所有學期成績之正是成績單1份(5)完整接種2劑以上COVID-19疫苗證明文件(6)數位證書系統隱私權聲明暨個資蒐集處理授權書(7)非居於英語系國家者之英文檢定B2以上證明之電子檔上傳至報名系統「繳交文件」欄位。

5. 錄取通知訂於2023年5月19日公告，錄取者請於5月26日前回覆同意參加或不克參加；全程參與活動之志工將核發80小時之中英文服務證明。

6. 費用：主辦單位負責志工營隊期間膳宿及交通，另每位志工投保新台幣400萬意外險及40萬意外醫療險；志工自行負擔往返旅費、醫療保險理賠額度以上之醫療費用及提前報到或延後離營之膳宿等費用。

活動簡章請至僑務委員會網站（www.ocac.gov.tw）＞僑生服務＞青年研習＞英語服務營瀏覽或下載運用，連結https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Pages/VDetail.aspx?nodeid=1380&pid=49769765。

或洽休士頓華僑文教服務中心(10303 Westoffice Dr. Houston, TX 77042)張小姐：713-789-4995分機113，電子郵箱：[email protected]。