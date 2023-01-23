金城銀行賀年推6個月錢兔定存 年利率4.38%APY

金城銀行(Golden Bank)恭賀大家財到運到福兔到！特別推出六個月錢兔定期存款，年利率4.38%APY!（金城銀行提供）

金城銀行在兔年開春即刻宣告喜訊，北加州 佛利蒙分行(Fremont)即將於2023年2月正式營業。金城銀行過去數年除了設立多個新服務據點，升級及更新核心作業系統，各項營運成果和財務報告更是亮眼。金城銀行2022年總資產額15億3000萬美元，稅後淨利2500萬美元；放款總額12億5900萬美元，存款總額12億7400萬美元；資產報酬率(ROA) 為1.77% ，股東權益報酬率(ROE) 為13.33%。金城銀行2022年業務表現穩健成長，希望更能擴展銀行的服務層面。為慶祝農曆新年，金城銀行特別推出六個月定期存款，年利率4.38%APY, 如您需要更多相關訊息或有任何疑問，歡迎與各分行聯絡查詢。

吳光宜董事長表示，金城銀行在南加州托斯汀(Tustin)，阿罕布拉市(Alhambra) 和羅蘭岡(Rowland Heights)已經設有分行，在爾灣(Irvine)也設有貸款 辦公室；即將新設立的佛利蒙分行(Fremont)是北加 州第三家分行，位於舊金山灣區東南部，是舊金山灣區人口第四多的城市，也擁有占比例相對多的其他族裔人口，特別是包含華裔和印度裔等在內的亞裔居民。金城銀行在此設立新的服務據點，可以將服務擴展至更多華人社區。

林懿明執行長表示，金城銀行近幾年來業務持續成長，總資產額突破15億美元，是一個新里程碑；其總貸款額、總存款額以及股東權益均達到新高點。很高興過去兩年金城銀行在北加州設立的密爾布瑞分行(Millbrae)和庫比蒂諾分行(Cupertino)，營運成果豐碩，在客戶支持下，能發揮雙贏的乘數效果，並提供民眾更佳的金融服務選擇。

林懿明執行長表示，金城銀行配合科技發展，持續研發金融產品以符合客戶需求；銀行全體行員將攜手同心，以「用心、誠懇、專業、周密」的服務態度，擴大服務社區的層面，期許金城銀行和社區一同邁向永續未來，並成為德州暨南、北加州社區的標竿銀行。

時逢新春佳節，金城銀行吳光宜董事長、林懿明執行長暨銀行董事和全體同仁敬祝大家兔年行大運、富貴喜年來！金城銀行為您的財務把關，與您共創利益、共享金色未來！有關該行最新資訊請參閱網站 www.goldenbank-na.com。德州休士頓百利總行地址 ：9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036，電話: 888-320-3838。