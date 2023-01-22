德州SB147法案禁中國人置產 華裔議員抗議

吳元之（右四）、譚秋晴（右二）呼籲民眾出來抗議州政府SB147號法官。 （記者封昌明／攝影）

眾議員吳元之及斯坦福市議員譚秋晴，1月21日為抗議德州 州長Greg Abbott的一條推特消息召開記者會，該推特明指將會簽署一項由德州共和黨參議員Lois Kolkhorst去年底向德州參議院提交的SB 147法案，禁止「中國、伊朗、北韓和俄羅斯公民、政府和實體在德州購買土地和房產」，以防止這些國家威脅美國的基礎設施。

影音來源：記者封昌明

吳元之表示，德州政府沒有重視華人 的權益，「我們整個家庭都是從中國來到這裡的。我們來這裡是為了機會、自由、民主，我們社區有很多新移民」。吳元之說：「我們做了美國人應該做的所有事情。我們誠實繳納稅款，而這項法律將懲罰為自由、民主而來，追尋美國夢的人們。」他質疑德州政府懲罰「盡了義務」的移民。

譚秋晴沉痛地表示，這項法案若通過將違反美國憲法，嚴重影響在美華人投資 的權益。根據這些條款，擁有美國綠卡或其他長期簽證身紛的中國人，也將無法在德州購買用於住宅、商業或工業用途的房產。她說，這是美國極端主義人士試圖將華人污名化的歧視性政策，不僅在道德上值得譴責，更是明目張膽地違反了美國法律禁止種族歧視的根本原則。

譚秋晴呼籲民眾出來抗議，歡迎大家在周一到休士頓市政府前表達華人的心聲，多名與會的僑領也先後指出，自2021年至2022年間，來自中國的投資者在美國房地產投入了60億美元，占外國買家總投資額的6%，最大的外國買家是來自加拿大和墨西哥，這項法案若通過將是嚴重仇視亞裔的法案，大家一定要出來抗議。