冬季風暴來襲 挾帶雨雪24日直撲德州

德州部分地區24日起將出現強烈風暴，部分地區會降雪。（Getty Images）

休士頓 紀事報報導，太空城（Space City）氣象預報網站Space City Weather的蘭札（Matt Lanza）20日預報，一道冬季風暴 系統將於24日抵達德州 ，帶來降雨和降雪。

預計這場風暴，不會給Bayou市帶來降雪，但會在德州其他地方造成危險的冬季混合雨雪，包括北德州和西德州狹長地帶。

若計畫在這段時間前往北德州、奧克拉荷馬州（Oklahoma）或Panhandles等地，可能會面臨雪或冰等問題。

蘭札20日的預測顯示，盧博克（Lubbock）和阿瑪里洛（Amarillo）進入威奇塔瀑布（Wichita Falls）和奧克拉荷馬州情況基本如此。

他同時警告，達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）和阿比林（Abilene）地區預計出現降雨，24日計畫出遊的民眾最好做好準備。他說，「我們還有很長的路要走，因對該州部份地區來說，這可能是場影響深遠的風暴系統。」

24日的風暴系統也會影響休士頓，即使休士頓不會降雪。Space City Weather預測，「根據該系統的確切強度與軌跡，我們24日在休士頓地區可能會遇到強雷暴。」

而在風暴來臨前幾天，休士頓地區天氣相對溫和，22（周日）和23日（周一）大部分為晴天，最高溫在華氏60多度左右，最低溫在華氏30度至40度間。