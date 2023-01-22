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中華文化中心春節園遊會 政要雲集盛況空前

記者封昌明／休士頓報導
駐休士頓台北經文處處長羅復文藝（左四）與休士頓市長Sylvester Turner（左五）等政要相見歡。（記者封昌明／攝影）
駐休士頓台北經文處處長羅復文藝（左四）與休士頓市長Sylvester Turner（左五）等政要相見歡。（記者封昌明／攝影）

中華文化服務中心1月21日在在該中心體育館舉辦春節園遊會，以慶祝農曆兔年的到來，駐休士頓台北經文處處長羅復文、日本駐休士頓總領事Murabayashi Hirofumi、休士頓市長Sylvester Turner、西南管理區主席李雄等政商名流，在中華文化中心主席張文華法官及執行長華啟梅的陪同下出席熱鬧的迎新春活動。現場人潮不斷，人聲鼎沸，將中華文化中心裡外擠得水洩不通，這是中國城自新冠疫情以來最大的群體活動，盛況空前。

透納市長在園遊會上強調，休士頓市是美國最大的多元化城市之一，在他任內休士頓市遭遇多次天災的挑戰，華人社區總是提供許多令人印象深刻的支持，他也期許所有華人市民在休士頓都能受到平等及安全的對待，他以休士頓市民為榮。

中華文化中心春節園遊會政要雲集，場面盛大。（記者封昌明／攝影）
中華文化中心春節園遊會政要雲集，場面盛大。（記者封昌明／攝影）

新當選的哈里斯縣第四區區長Lesley Briones，在女兒及新任的首席事務官李成純如的陪同下亮相，她除了感謝華人社區在她競選時給予的支持外，也頒狀表揚張文華及華啟梅兩人卓越的貢獻。

哈里斯縣第四區區長Lesley Briones（左二）在女兒及新任的首席事務官李...
哈里斯縣第四區區長Lesley Briones（左二）在女兒及新任的首席事務官李成純如（右一）的陪同下亮相，並且頒狀表揚張文華（左一）及華啟梅（右二）二人卓越的貢獻。（記者封昌明／攝影）

羅復文、李雄等先後上台致詞表示，休士頓是一個多元化的城市，所以團結是很重要的事，他們敬祝華人同胞新春快樂兔年行大運。

羅復文與民眾招呼。（記者封昌明／攝影）
羅復文與民眾招呼。（記者封昌明／攝影）

張文華與華啟梅同聲感謝所有歷屆理事會全力及義工們熱情的支持，才讓中華文化中心逐年茁壯，中華文化服務中心是一個服務休士頓社區的非營利組織，也是美國聯合公益基金會（United Way）成員。從2003年起，連續20年在固定地點舉行春節遊園會，已成為休士頓多元文化的一個傳統和重要組成，也是該中心被僑社認可的一個響亮品牌。

現場人聲鼎沸人頭攢頭。（記者封昌明／攝影）
現場人聲鼎沸人頭攢頭。（記者封昌明／攝影）

已舉辦多年的中華文化中心春節園遊會，每年都能吸引數萬人與會，不僅華人扶老攜幼而來，也是美國人民了解中華文化的一個重要平台。不同膚色、不同種族的人們歡聚在一起，一同感受亞洲文化的魅力，歡慶農曆新年，是休士頓華人和美國友人的春節必訪之地。

休士頓 華人 疫情

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