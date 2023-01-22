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休士頓笨賊偷珠寶店 掛彩流滿地血 還留下昂貴工具

編譯胡立宗／綜合報導
洗劫Houston Jewelry卻一無所獲的笨賊。（Houston Jewelry提供）
洗劫Houston Jewelry卻一無所獲的笨賊。（Houston Jewelry提供）

休士頓警方18日深夜近12時接到報案，Westheimer Road 9500街區的Houston Jewelry發生破門竊案，但在警方深入瞭解後，竊賊不但沒有偷走任何值錢東西，還留下比這些偽珠寶貴上許多的犯案工具，更因為不小心被砸破的玻璃割傷，流了一灘血、可能得掛急診，真可謂是人財兩失。

店東Rex Solomon事後表示，他在深夜接到保全公司的通知，說Houston Jewelry的玻璃櫥窗遭人打破，因此他就報了警。但是事後查看監視器畫面，卻得知哭笑不得的事實。店東說，竊賊用榔頭將櫥窗打破，然後熟門熟路地逕行敲碎特定展示櫃，顯示他知道店內擺設且有預謀；但是這名大盜不知道的是，真正值錢的傢伙都已經放進保險櫃，櫃裡的東西只是鍍銀的便宜貨。

竊賊只花了兩分鐘就把看似值錢的東西搜刮一空，但卻在過程中被碎玻璃割傷，流了一地的血，店東說傷勢之重，竊賊應該非去看急診不可。而且盜賊為了減少負擔，還把價值不斐的作案工具丟在現場，這些工具比他偷走的東西還貴上許多。店東說，正因為竊賊看來瞭解店內擺設，應該最近有來場勘過，還好店內進幾個月的錄影都有存檔，從中應該不難比對出嫌犯。

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