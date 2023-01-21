我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022全美成屋銷售僅503萬套 減17.8%近10年新低

中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

陽光活動中心 300人聯歡迎新春

記者封昌明／休士頓報導
陽光活動中心兩位負責人鄭真（圖左）、喻斌（圖右）與兩頭瑞獅合影。（記者封昌明／攝影）
陽光活動中心兩位負責人鄭真（圖左）、喻斌（圖右）與兩頭瑞獅合影。（記者封昌明／攝影）

陽光活動中心1月20日舉辦春節聯歡大會，負責人鄭真及喻斌共同邀約了近300人與會，主辦單位聘請了專業的攝影、音響、主持等各種團隊及少林寺文化中心的舞獅團，將現場氣氛舞到最高，耆老們無不手舞足蹈開心地拍手應合，這是該中心疫情後首次舉辦這樣的大型活動，鄭真女士表示，以後每個月都要辦，一定要讓長輩們每天都能開開心心。

少林寺文化中心的舞獅團藝高人膽大，獲得老人叫好。（記者封昌明／攝影）
少林寺文化中心的舞獅團藝高人膽大，獲得老人叫好。（記者封昌明／攝影）

只見舞獅團在有限的空間騰空躍起，老人家們紛紛鼓掌叫好，真是藝高人膽大，他們將早已將準備好的紅包塞進祥獅的口中，希望免年能討個吉利。陽光活動中心也特別為老人家準備了紅包，並且加菜，另外每個人都獲得一顆超大的甜蘋果，逗得好人們樂開懷。

陽光合唱團團員劉禎（左一）中氣十足，指揮崔可霞（圖右）帶動現場歡樂氣氛。（記者封...
陽光合唱團團員劉禎（左一）中氣十足，指揮崔可霞（圖右）帶動現場歡樂氣氛。（記者封昌明／攝影）

綜藝節目一向是陽光活動中心的長項，在主持人珍妮佛和孫聞的帶領下，陽光合唱團率先登場，團員劉禎中氣十足地代表大家宣布今天將獻唱三首歌，為陽光這個溫暖的大家庭，帶來歡樂的氣氛。

主持人說，今天是1月20日是臘月29，是小除夕，他代表主辦單位給大家拜年了，敬祝長輩們「新春快樂，身體健康，萬事如意」。

陽光活動中心在鄭真女士的領導下已開辦25年，在這個大家庭中，有呵護、有關愛、有溫暖、有辛勤的勞動和付出，她感慨表示，時間過得真快，她感謝所有工作人員的辛勤付出，讓陽光活動中心遠近馳名，家屬們都很放心將長輩送來這裡。

為了敬老，所有綜藝節目的安排幾天前就已經開始彩排，多位僑社具有才藝的僑領也帶頭領唱，如軟體工程師張磊演唱「濤聲依舊」、著名舞蹈藝術家馬文惠，演唱京歌「梨花頌」、許涓涓女士為長輩們朗誦一首許女士創作的詩歌，「甜甜的中秋」。

滿場的來賓，將陽光活動中心點綴的喜氣洋洋。（記者封昌明／攝影）
滿場的來賓，將陽光活動中心點綴的喜氣洋洋。（記者封昌明／攝影）

陽光活動中心之寶李學娟老師，能彈能唱又能教，由她調教出來的八仙女，為大家京劇選段「流水」，博得了滿堂彩。

陽光中心是休士頓最早的活動中心，也是最大的活動場所，有大型舞台、挑高空間、呼吸空氣自然舒暢，十餘輛專車負責接送購物、看病，工作人員親切服務，每周工作會議，檢討過去策勵未來，安全為第一要務。

陽光活動中心創辦人鄭真（圖右）感謝工作團隊的付出。 （記者封昌明／攝影）
陽光活動中心創辦人鄭真（圖右）感謝工作團隊的付出。 （記者封昌明／攝影）

陽光活動中心附有加聯照顧中心幫助保母申請看護執照、孩童申請食物補助服務，CPR First Aid 急救上課，提供褓姆每年30小時服務。電話：713-988-2843、傳真：713-988-3011，地址：6501 West line Drive Houston TX. 77036。

疫情 攝影 休士頓

上一則

報稅季馬上到了，桃源集團專業團隊提供全方位會計報稅服務

下一則

維州擬收緊芬太尼執法 銷售製造列殺人罪

延伸閱讀

橙縣南海岸購物廣場 巨形金兔迎新春 中華書畫雲集

橙縣南海岸購物廣場 巨形金兔迎新春 中華書畫雲集
橙縣South Coast Plaza巨形金兔迎新春

橙縣South Coast Plaza巨形金兔迎新春
迎新春 送關愛 大費城僑學界華人社團聯席會發放中領館“春節包”

迎新春 送關愛 大費城僑學界華人社團聯席會發放中領館“春節包”
廣西僑胞總會「一碗油茶敬親人」春晚聯歡

廣西僑胞總會「一碗油茶敬親人」春晚聯歡
芝加哥恩平同鄉會 春節聯歡餐會將盛大舉行

芝加哥恩平同鄉會 春節聯歡餐會將盛大舉行
泛太平洋暨東南亞婦女會2023春節聯歡　2月10日周五晚上在中城經文處舉行

泛太平洋暨東南亞婦女會2023春節聯歡　2月10日周五晚上在中城經文處舉行

熱門新聞

迪庫斯和迪亞斯新婚4個月，經常上傳恩愛照片。（取材自臉書）

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

2023-01-15 09:19
休士頓一名20歲男子，好心讓四名女子搭便車卻遭兩名持槍男子意圖打劫。圖為示意圖，非當事人。(Pexels)

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

2023-01-14 11:03
一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27
阿州奧本謀殺案的兩位宣家遺孤。(親友提供)

華人遺孤成「阿州資產」 親友竟無探視權 斥法官惡魔行徑

2023-01-13 11:39
中共退役將軍，在德州空軍基地附近購買超過13萬英畝的土地，引起當地民代警覺。(Laughlin Air Force Base臉書)

中共退將在美空軍基地旁大手筆購地 德州佬很不爽

2023-01-16 19:40

超人氣

更多 >
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺
性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年
科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定
才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊