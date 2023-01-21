陽光活動中心 300人聯歡迎新春

陽光活動中心兩位負責人鄭真（圖左）、喻斌（圖右）與兩頭瑞獅合影。（記者封昌明／攝影）

陽光活動中心1月20日舉辦春節聯歡大會，負責人鄭真及喻斌共同邀約了近300人與會，主辦單位聘請了專業的攝影 、音響、主持等各種團隊及少林寺文化中心的舞獅團，將現場氣氛舞到最高，耆老們無不手舞足蹈開心地拍手應合，這是該中心疫情 後首次舉辦這樣的大型活動，鄭真女士表示，以後每個月都要辦，一定要讓長輩們每天都能開開心心。

少林寺文化中心的舞獅團藝高人膽大，獲得老人叫好。（記者封昌明／攝影）

只見舞獅團在有限的空間騰空躍起，老人家們紛紛鼓掌叫好，真是藝高人膽大，他們將早已將準備好的紅包塞進祥獅的口中，希望免年能討個吉利。陽光活動中心也特別為老人家準備了紅包，並且加菜，另外每個人都獲得一顆超大的甜蘋果，逗得好人們樂開懷。

陽光合唱團團員劉禎（左一）中氣十足，指揮崔可霞（圖右）帶動現場歡樂氣氛。（記者封昌明／攝影）

綜藝節目一向是陽光活動中心的長項，在主持人珍妮佛和孫聞的帶領下，陽光合唱團率先登場，團員劉禎中氣十足地代表大家宣布今天將獻唱三首歌，為陽光這個溫暖的大家庭，帶來歡樂的氣氛。

主持人說，今天是1月20日是臘月29，是小除夕，他代表主辦單位給大家拜年了，敬祝長輩們「新春快樂，身體健康，萬事如意」。

陽光活動中心在鄭真女士的領導下已開辦25年，在這個大家庭中，有呵護、有關愛、有溫暖、有辛勤的勞動和付出，她感慨表示，時間過得真快，她感謝所有工作人員的辛勤付出，讓陽光活動中心遠近馳名，家屬們都很放心將長輩送來這裡。

為了敬老，所有綜藝節目的安排幾天前就已經開始彩排，多位僑社具有才藝的僑領也帶頭領唱，如軟體工程師張磊演唱「濤聲依舊」、著名舞蹈藝術家馬文惠，演唱京歌「梨花頌」、許涓涓女士為長輩們朗誦一首許女士創作的詩歌，「甜甜的中秋」。

滿場的來賓，將陽光活動中心點綴的喜氣洋洋。（記者封昌明／攝影）

陽光活動中心之寶李學娟老師，能彈能唱又能教，由她調教出來的八仙女，為大家京劇選段「流水」，博得了滿堂彩。

陽光中心是休士頓 最早的活動中心，也是最大的活動場所，有大型舞台、挑高空間、呼吸空氣自然舒暢，十餘輛專車負責接送購物、看病，工作人員親切服務，每周工作會議，檢討過去策勵未來，安全為第一要務。

陽光活動中心創辦人鄭真（圖右）感謝工作團隊的付出。 （記者封昌明／攝影）

陽光活動中心附有加聯照顧中心幫助保母申請看護執照、孩童申請食物補助服務，CPR First Aid 急救上課，提供褓姆每年30小時服務。電話：713-988-2843、傳真：713-988-3011，地址：6501 West line Drive Houston TX. 77036。