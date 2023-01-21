牌照追蹤系統擒賊 警方竟挨批侵犯隱私

梨城(Pearland)一戶住家聖誕節前兩份包裹從門前被小偷取走，市警局調閱門鈴監視錄像後把嫌犯和作案車輛的照片公布，警局的人工智慧 追蹤系統日前發出警報，指出那輛車又在市界內出現，巡邏警員隨即攔截該車，將嫌犯逮捕歸案，但有些民眾指責警方用這種方式辦案是侵犯隱私 ，這些人的思維令人難解。

休士頓的KHOU電視台18日(周三)報導，36歲的拉烏爾羅斯(Raul Ignacio Ros)已自行在15日(周日)向梨城市警局投案，確認他就是照片中的那名竊盜嫌犯，他被控郵件盜竊輕罪(misdemeanor mail theft)。

盜竊事件在去年12月發生以後，那戶居民就馬上向警方報案並提供錄像，清楚的可以看見嫌犯用套頭運動衫的頭罩蓋住臉，他手上拿著兩份用牛皮紙包好的包裹，屋主表示其中一份是狗食(dog food)，另一份是派對遊戲(party games)，總價值是100元左右。

錄像中也清楚地可見嫌犯所開卡車的牌照，梨城市警局把牌照號碼輸入FLOCK系統。這個系統在全市的許多地點設有牌照監控相機，如果看到已輸入的牌照出現在市界內時系統就會發出警訊，並可以同時追蹤幾萬輛車的行蹤。案發後幾天系統果然發出警訊，市警局隨即通知巡邏警員把那輛卡車攔截，給司機羅斯開出一張罰單，要他限期內到市警局投案。

包裹遭竊的市民克莉絲汀娜哈靈頓(Christina Harrington)在看到電視新聞後，隨即在社交媒體臉書上向警察 局表示感激，並希望不法之徒以羅斯為前車之鑑，不要去偷別人的包裹成為「前廊海盜」(porch pirate)。但有些網友竟然指責警局用這種人工智慧來辦案，譬如有人表示警察隨時在監視守法市民的活動，這是侵犯隱私的行為。也有人發出反擊，指出如果是守法的市民何必擔心行動被別人看到？除非是自己心裡有鬼。