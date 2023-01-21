找退伍傷兵當人頭 德州建商標巨額建案判囚27月

德州 一名建商找因公受傷退伍軍人當人頭，一共標得價值2億4000萬元的聯邦政府 建築專案，他的詐欺 罪名遭陪審團裁決成立，法官於18日(周三)宣判他坐牢27個月，他被當庭收押開始服刑，被帶走之前，淚眼回望他的妻子兒女。

執法單位提出的文件指出，麥可帕德隆(Michael Angelo Padron)是好幾家建築公司的東主，他知道聯邦政府的小企業管理局SBA(Small Business Administration)有些建築專案是專門讓「服勤時受傷退伍軍人」( service-disabled veteran)經營的小型建築公司承包的，這類的專案由於競爭少，不但容易得標利潤也比較豐厚。

於是他找到傷兵魯本維亞里奧(Ruben Villarreal)合作，由帕德隆出錢開了一家建築公司用維亞里奧當業主，標到專案後由帕德隆經營的建築公司進行工程。多年來兩人一共標到2億4000萬元的聯邦政府建築專案，但後來事跡敗露，兩人都被控詐欺罪名。去年6月29日陪審團裁決帕德隆的詐欺罪名成立，在等候宣判之前他被允許交保。

6月30日聯邦司法部反托拉斯處(Anti-trust Division)副檢察官約納森坎特(Jonathan Kanter)指出，小企業是美國經濟的骨幹，而專門給因公受傷退伍軍人承包的工程，更給為國家而傷殘的退伍軍人提供利益，但有些不法之徒卻用詐騙的手段奪取傷兵的利益，而因為特勤專員夏倫強森(Sharon Johnson)不斷的深入追蹤探查，終於讓這件鉅額的詐欺案得以水落石出。

1月18日法官宣判之前，帕德隆的律師向法官求情，希望在判決宣布之後讓帕德隆回家與家人再共處一段時間，但法官宣布刑期為27個月之後，又下令帕德隆當庭收押立即開始服刑，讓帕德隆相當失望，可以想像此時此刻他深感悔不當初。