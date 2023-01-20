德州參議會提案 休士頓等4大城可設賭場 線上博弈也開放

德州可望修憲開放賭博。（FOX）

德州 先前以嚴格限制賭博聞名全美，不過德州參議會的最新提案可能一改局面。參議會17號議案(Senate Joint Resolution 17)如果獲得議會同意，再於年底11月7日的公投 中獲得選民認可，德州休士頓、達拉斯、奧斯汀、聖安東尼奧等四大城將可成立賭場，並開放鬥狗與賽馬等項目，也可望讓線上博弈合法化。

SJR 17由共和黨籍的參議員Carol Alvarado提出，因為涉及德州州憲修改因此必須交付公投。Carol Alvarado表示，她提案的動機在於增加就業 機會，畢竟德州不能只靠化石燃料支撐經濟，一旦博弈合法化，非法管道自然會消失。此一提案也獲得許多聲援，如前州長培瑞（Rick Perry）與達拉斯牛仔隊老闆瓊斯（Jerry Jones）。培瑞現為Texas Sports Betting Alliance的發言人；瓊斯則主張博弈所收稅額可用於減稅與教育。

細究SJR 17內容，德州雖然將博弈合法化，但賭場僅限人口超過200萬的四大城區內，多半必須同時附加度假設施，成為賭場度假村(casino-style resort)風格，另外線上博弈、鬥犬、賽馬也在開放之列。不過隨之而來的是重稅，進場賭博的利得課稅10%，吃角子老虎高達25%；亞利桑納僅4.5%，賭城拉斯維加斯則是超過1200元才要課稅。全部賭場設施將交付「博弈委員會」管理。