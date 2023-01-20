急於表功？海關人員鬧烏龍 沒收肩射炮後稱擁有人未違法

84MM Carl-Gustaf M4無後座力砲。（KXAN電視台）

聯邦運輸安全局TSA於1月16日(周一)大陣仗在推特 上宣布，聖安東尼奧國際機場 的人員沒收一支8.4公分口徑的反坦克肩射炮，接著在次日又宣布擁有者的一切行動都合法，讓人覺得TSA自己都對法規都了解不周詳，徒然製造出一樁烏龍事件。

16日中午過後，TSA西南支部的推特帳戶(@TSA_SouthWest)上出現一張引人矚目的照片，指出該單位在聖安東尼奧機場的托運行李(checked luggage)中發現一支卡爾古斯塔夫(Carl-Gustaf)品牌的戰鬥武器，擁有人在托運行李時沒有依規定向航空公司宣告，這是違反運輸安全法規的行為，因此TSA將這支反坦克肩射炮沒收，這則消息引起全國媒體大肆報導。

不過這則發文可能是有人太急於向上級與外界表功的結果，該單位17日(周二)又發文，指出聖安東尼奧市警局調查之後，確認擁有人在航空公司櫃檯前已向職員宣告這款武器。根據知悉內情的人士透露，TSA不但把那支武器沒收，也將那名男子拘留問話，那名男子向TSA提供文件，證明那支肩射炮已經被解除武裝(demilitarized)，根本不能發射砲彈。

這支卡爾古斯塔夫肩射炮是瑞典武器大廠薩布(Saab)的產品，炮的口徑雖大，但連同附件一起裝在原廠的鐵盒中，重量大約只有10磅，可以非常容易的由一名步兵攜帶，用以摧毀敵人的坦克車或裝甲車。在俄羅斯入侵烏克蘭以後，許多國家對這款武器大有興趣。

這宗烏龍事件塵埃落定之後，TSA讓那名男子搭一班稍晚的飛機前往賭城 拉斯維加斯(Las Vegas)，那支武器則是用更晚的班機送到賭城。那名男子是到賭城參加射擊與狩獵戶外活動秀(Shooting and Hunting Outdoor Trade Show)，這個簡稱為SHOT的活動，是全國戶外用槍械展覽的最大貿易秀。

今年的SHOT秀是從18日進行到20日，這支卡爾古斯塔夫肩射炮應該不是用在推銷方面，而是作為一個展覽品(exhibition)吸引觀眾前往，而因為這個烏龍事件的額外免費宣傳，可能讓參展單位多賣了一些入場券。