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名演員：50年前為「德州鏈鋸大屠殺」旁白 酬勞是大麻

編譯林思牧／綜合報導
名演員約翰拉洛奎特證實，近50年為電影「德州鏈鋸大屠殺」旁白，獲得大麻酬勞。(John Larroquette粉絲團臉書)
名演員約翰拉洛奎特證實，近50年為電影「德州鏈鋸大屠殺」旁白，獲得大麻酬勞。(John Larroquette粉絲團臉書)

名演員約翰拉洛奎特(John Larroquette)本周向媒體證實一個將近50年的傳聞：他替1974年經典恐怖片「德州鏈鋸大屠殺」(Texas Chain Saw Massacre)做旁白，酬勞是一小撮大麻(marijuana)。

德州鏈鋸大屠殺被列為影史上最恐怖的十大電影之一，是導演托比胡珀(Tobe Hooper)一生的代表作。拉洛奎特與胡珀第一次碰面是1969年於科羅拉多州，隨後兩人變成好朋友，胡珀請拉洛奎特給德州鏈鋸大屠殺做序幕旁白(opening narration)，拉洛奎特深沉有力的磁性聲音給觀眾帶來懸疑驚悚的心情，旁白雖短，但給觀眾留下不可磨滅的印象。

電影在1974年上映以後，傳聞就說拉洛奎特替胡珀做這件工作，酬勞是大麻，但是兩人都沒有公開證實過。本周二(17日)NBC電視網的「夜間法庭」(Night Court)做系列重啟的首映(premiere)之前，拉洛奎特接受「遊行」(Parade)雜誌的訪問，他終於證實了將近50年的傳聞。

他表示當時他正好到洛杉磯來，胡珀問他是不是可以抽出一小時幫個忙，他爽快地接受了邀請，那天他在錄音室把旁白唸完以後，胡珀把一小撮大麻交到他手中，不過當時不是叫大麻，而是叫「火柴盒」(matchbox)，不過他又說，兩人並不是事前說好以大麻做酬勞，他只是接受好朋友的邀請去幫個忙，旁白工作結束時胡珀隨手把那一小撮大麻放在他手中。

他還記得他走出錄音間時，在胡珀的背上拍了一下說：祝你好運(Good luck to you)。因為德州鏈鋸大屠殺的大賣座，拉洛奎特也聲名大噪，後來這部電影拍續集的時候，也是由拉洛奎特擔任序幕旁白，但這次他真的收到金錢的酬勞。拉洛奎特出生於1947年，他替德州鏈鋸大屠殺第一集做旁白時只有27歲。

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