豐收教會小飛機墜毀 4死1傷

一架從田納西州起飛的小飛機17日中午墜毀在德州的田野中。(NBC電視台)

位於南德州 四大都會區中間點的拉瓦卡縣(Lavaca County)，一架從田納西州 起飛的小飛機17日(周四)中午前墜毀於離機場 約一哩的田野中，機上五人中四人當場喪命，這些人全是豐收基督教會(Harvest Church)的領導人。

德州公共安全廳(DPS)的人員指出，17日上午11時左右，拉瓦卡縣的尤康市立機場(Yoakum municipal airport)一帶有濃霧，一架Piper PA-46-350P的小飛機正在準備降落，但是卻墜毀於離機場約一哩的田野中。附近居民報案後，有十多輛警車、消防車和救護車到達空難現場，有居民從遠處拍下錄像。拉瓦卡縣位於奧斯汀、休士頓、聖安東尼奧和基督聖體市的地理中間點，是相當偏僻的地方。

當天下午田納西州孟菲斯市(Memphis)的豐收基督教會在網站上宣布，機上有四人在空難中喪生，但主任牧師(lead pastor)沃罕(Kennon Vaughan)被送醫救治後情況已經穩定。聯邦菲航管理局FAA(Federal Aviation Administration)與全國運輸安全委員會NTSB(National Transportation Safety Board)已對這件空難開案調查，報導指出這架飛機幾天之前才從孟菲斯往返達拉斯一趟。

另外，位於北德州鍋柄地區(Texas Panhandle)伯格市(Borger)的飛利浦斯66煉油廠(Phillips 66 refinery)，17上午10時左右發生火災，有六名員工受傷被救護車送醫急救。伯格市離鍋柄地區最大城阿瑪瑞洛市(Amarillo)約有50哩，消防單位正在對這件工業意外(industrial accident)進行調查。