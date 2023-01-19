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全球僑校學生作文比賽 美南地區成績優

【休士頓訊】
羅復文(右七)、王盈蓉(左五)、劉秀美(左三)與來賓及獲獎學生合影。（僑教中心提供）
羅復文(右七)、王盈蓉(左五)、劉秀美(左三)與來賓及獲獎學生合影。（僑教中心提供）

休士頓中華文化學院1月14日舉辦僑委會「2022年全球僑校學生作文比賽」頒獎典禮，駐休士頓辦事處處長羅復文、文教中心主任王盈蓉及副主任黃依莉、僑務委員劉秀美、休士頓中文學校聯誼會會長林琬真、中華文化中心中文學校校長莊芳齡、西北華人浸信會中文學習班校長陳琬兒，以及該校師生及家長逾60人出席，肯定僑委會為海外僑生提供華語寫作學習的機會。

頒獎典禮開始，由中華文化學院高年級學生為大家表演「十二生肖數來寶」，個個字正腔圓向來賓及家長們恭賀新年，精彩演出獲熱烈掌聲。僑務委員會第二屆全球僑校學生作文比賽，參賽國家及地區涵蓋全球各大洲，海外共有18國363名學生報名參賽，84名學生進入複賽，美南地區僑校在第一階段初賽中表現優異，美國地區9人進入複賽，其中休士頓中華文化學院2名，達拉斯華興中文學校1名、奧斯汀好消息華語學苑1名，比賽結果由中華文化學院黃琳恩榮獲基礎組第二名、黃媄恩榮獲進階組第三名，成績相當亮眼。

羅復文代表童委員長頒發該校學生黃琳恩及黃媄恩榮獲全球基礎組、及進階組第2名及第3名獎狀及獎金。羅復文致詞時恭喜獲獎學生，榮獲全球作文比賽獎項且成績名列前茅相當不易，他同感欣喜也深感驕傲，鼓勵在場學生持續學習正體字，美南僑校繼續努力傳授中文，齊心將傳統中華文化發揚光大。

王盈蓉則感謝美南地區僑校努力推廣中文教育，有了各位老師的辛勞奉獻，才能讓獲得如此優異成績，華文教育是我們的根基，僑委會會全力培育華裔第二代，支持海外的華文教育，也期許大家再接再厲，為學校為自己爭取榮譽。

獲獎的黃琳恩及黃媄恩是一對優秀的姐妹，他們的父母受訪時表示，平時會要求孩子在家盡量使用中文溝通交談，並提供符合年紀的中文課外書及影片讓孩子們閱讀，每周除了固定上中文學校課程外，也會鼓勵小孩多多參加校內外舉辦的各式中文學藝競賽，磨練自己也累積經驗，也感謝僑委會提供海外學生有這樣的學習機會。

為鼓勵全球僑校學生強化華語寫作能力，打好語言學習基礎，讓華文學習方式更加多元，藉由競賽過程提升自己的華語文能力，僑委會今年持續舉辦「全球僑校學生作文比賽」，歡迎有志者勇於挑戰自我，踴躍報名參加。

春節到，中華文化學院學生以中文朗讀方式演出「十二生肖數來寶」。（僑教中心提供）
春節到，中華文化學院學生以中文朗讀方式演出「十二生肖數來寶」。（僑教中心提供）
獲獎學生及家長合影。 （僑教中心提供）
獲獎學生及家長合影。 （僑教中心提供）

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