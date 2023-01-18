美南山東同鄉會 1月23日邀僑胞慶春節

豐建偉醫生（左三）歡迎僑胞一同前來歡慶中國年。 （豐建偉提供)

金虎辭舊歲，玉兔迎新春！ 在休士頓華人 隆重慶祝傳統新春佳節之際，由美南山東同鄉會、黃金心臟中心、黃金微整醫美中心聯合主辦的大型舞獅表演，將於2023年1月23日（周一，大年初二）上午10時45分在黃金醫療健康廣場隆重舉行。

春節是中華民族最重要的傳統節日，也是全球華人共同的節日。 隨著越來越多的華人走向世界，春節文化也在全球各地得以弘揚光大。 人們通過貼春聯、放鞭炮、品美食、拜大年、逛廟會、舞龍獅等各種活動來慶祝。 春節文化，展現華人尊老愛幼、愛好和平、積極向上、熱愛生活的優良傳統。 全球華人一起過春節展示了我們華人對傳統文化的敬仰和傳承，也驗證了炎黃子孫幾千年文明的不老神話。

過去這三年，我們飽受新冠疫情 肆虐之苦，為對抗疫情，美南山東同鄉會為國內和國外的山東老鄉做了大量力所能及的工作來防範疫情，其它的各種傳統大型活動都暫停舉辦。 隨著美國社會全民免疫目標的逐步實現，整個社會生活秩序逐步恢復正常、步入正軌，我們同鄉會的各種活動也會陸續開展起來。

去年十月，在孫建義會長的領導下，美南山東同鄉會和休士頓華人魚友協會在孫會長的私人農場成功舉辦了盛大的金秋燒烤會，有三百多人參加；即將來臨的春節大年初二，將在黃金醫療健康廣場舉辦舞龍舞獅表演；今年三月，也將舉辦中斷三年的，在休士頓久負盛名的美南山東同鄉會年會。

黃金醫療健康廣場位於黃金廣場西側入口，緊鄰8號高速公路，交通便利。 經過近幾年的發展，已匯集了包括家庭科醫生、心血管醫生、牙科醫生、微整醫美、藥局以及美容、按摩養生會館、舞蹈健身房、燒烤餐館等於一體的多功能醫療健康休閒廣場。

美南山東同鄉會希望通過舉辦這次舞獅表演，一掃疫情的陰霾，振奮華人士氣，迎接正常生活的回歸！ 孫建義會長，豐建偉醫生，顧國偉常務副會長攜美南山東同鄉會全體理事，及休士頓漁圈魚友們向休士頓的廣大父老鄉親、華人華僑和社會各界人士拜年，祝愿大家新春吉祥，四季平安，身體健康，萬事如意。黃金醫療健康廣場地址：6609 W West Sam Houston Pkwy S， Houston， TX 77072， 歡迎屆時前往觀看舞龍舞獅表演。