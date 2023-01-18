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保守派活動邀爭議人物 場地主拒出租

編譯林思牧／綜合報導
休士頓北郊的「南星啤酒廠」經常是舉辦大型活動的場地。(Southern Star Brewing臉書)
休士頓北郊的「南星啤酒廠」經常是舉辦大型活動的場地。(Southern Star Brewing臉書)

休士頓北郊康羅市(Conroe)的「南星啤酒廠」(Southern Star Brewing)，原定1月26日舉行一場「反審查造勢會」(Rally against Censorship)，主辦單位宣布秘密貴賓是惡名昭彰的瑞騰豪斯(Kyle Rittenhouse)以後，啤酒廠宣布不租場地引發極右派人士不滿。

　2020年美國各地有許多抗議警察暴力的示威，威斯康辛州基諾夏市(Kenosha)的一場示威中，當時只有17歲的瑞騰豪斯攜槍前去，開槍射殺了3名抗議者，在庭審中陪審團居然判決他無罪開釋，令許多人對美國的法治搖頭嘆息。

　「違抗新聞出版公司」(Defiant Press Publishing)選擇南德州知名的南星手工啤酒廠作為反審查造勢會的地點，開始賣票給保守的德州人士，文宣中還指出到時會有一位秘密貴賓出席演說，南星啤酒廠也收了主辦單位付的訂金。到了1月10日左右，廠方發現祕密貴賓是瑞騰豪斯，遂在1月13日(周五)上午在推特上宣布取消約定。

　媒體的報導指出，酒廠執行長弗格森(Dave Fougeron)原本並不反對在13.5英畝的園區舉行造勢會，但是瑞騰豪斯是貴賓的消息傳出後，許多顧客向弗格森投訴，指出如果讓瑞騰豪斯這樣的敗類到酒廠來，他們將來不會再來光顧生意，讓弗格森覺得有所顧忌，最後決定取消雙方的約定。

　原定出席演說的還包括海軍海豹特種部隊Navy SEAL的前隊員謝菲爾(Justin Sheffield)、德克薩斯獨立建國運動(Texas Nationalist Movement)的米勒(Daniel Miller)、違抗新聞出版公司的羅伯茨(David Roberts)和史班瑟(Cassandra Spencer)，這些人都是相當偏激的保守派人士，即使是共和黨員也有許多對他們不敢恭維。

　羅伯茨則指出，弗格森是因為酒廠的大贊助商H-E-B超市反對這場造勢會而改變心意的，「錢會說話、價值可以滾一邊」(money talks and values walk)。弗格森則指出，羅伯茨的話全是謊言，他可以依此提出民事賠償訴訟。主辦單位表示造勢會還是會在同日舉行，但場地會改到另一個地點。

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