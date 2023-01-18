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Apple與Tesla 申請奧斯汀擴張計劃

編譯林思牧／綜合報導
特斯拉向政府單位呈報在奧斯汀的擴張計劃。(Tesla Giga Texas臉書)
特斯拉向政府單位呈報在奧斯汀的擴張計劃。(Tesla Giga Texas臉書)

在經濟衰退的陰雲籠罩下，許多高科技公司宣布縮編裁員，但蘋果公司(Apple)與特斯拉卻在新年伊始之際向政府單位呈報在奧斯汀的擴張計劃，斥資額度各是7億元與2億4000萬元。

　1月6日(周五)蘋果公司向政府單位呈報，帽石專案第二階段(Capstone Phase Two)中的AC07和AC09兩棟各是五層與四層的建築物，今年9月會在6900 Parmer Lane的地址開始興建工程，預期會在2025年3月完工，這兩棟建築物加起來一共有41萬9441平方呎的辦公室與倉庫空間。

　接著在1月9日(周一)，德州證照與法規廳(Department of Licensing and Regulation)的網站上出現四個特斯拉(Tesla)的專案申報，公司指出這四個專案都是在奧斯汀的電動車製造園區(EV manufacturing facility)，這塊園區名叫特斯拉德州億兆工廠(Tesla Giga Texas)，大門口有一隻巨大的銀色馬靴，外表雖然看起來豪邁亮麗，但不免讓人覺得俗不可耐。

　四個專案中最大的稱為電池一(Cell 1)，內部面積有69萬3093平方呎，耗資3億6800萬元。另外三個的名稱分別是負電極(Cathode)、電池測試實驗室(Cell Test Lab)和驅動單位(Drive Unit)。Cell 1會在1月23日動工，在明年2月12日完工。Cell Test Lab會在1月30動工，明年9月25日完工。Cathode也在1月30日開工，今年12月就會完工。Drive Unit會在2月6日開工，到2024年1月15日完工。

　兩個月前臉書的母公司元宇宙平台(Meta)宣布在奧斯汀市中心正在興建的66層大樓，完工以後公司會把其中的33個樓層轉租給別人，自己只會用到一半的空間。另外，IBM宣布會放棄在奧斯汀辦公空間的一半，網購龍頭亞馬遜(Amazon)則宣布將會有一大波裁員行動。

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