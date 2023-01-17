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消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

中共退將基地旁購地引不安 議員提案禁止

編譯林思牧／綜合報導
中共退役將軍，在德州空軍基地附近購買超過13萬英畝的土地，引起當地民代警覺。(Laughlin Air Force Base臉書)
中共退役將軍，在德州空軍基地附近購買超過13萬英畝的土地，引起當地民代警覺。(Laughlin Air Force Base臉書)

德州參議會剛提出一項議案，禁止四個國家的公民(citizen)、政府機構(government)或利益實體(entity)在德州購置房屋或土地，但最主要的打擊目標是中國。

　德州參議員寇克霍斯特(Lois Kolkhorst)提出的這項議案，針對的是中國、伊朗、北韓和俄羅斯，但寇克霍斯特發表的書面聲明中，主要都是以中國為例。她指出，中國與另外幾個國家在德州購置房地產的數量一直在增加，引發許多德州人民的警覺，如果某位美國人想在中國境內某個空軍基地旁邊購買土地，絕對不會被中國准許，因此這種交易也不應該在美國發生。

　寇克霍斯特提出的SB 147議案，導火線是不久前中共人民解放軍的一名退役將軍，在瓦沃迪縣(Val Verde County)購買了超過13萬英畝的土地，而且就在洛弗林空軍基地(Laughlin Air Force Base)旁邊，這座基地是美國最大的空軍飛行員訓練中心。

　根據全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)2022年的報告，在2021年3月到2022年3月之間，外國利益(foreign interests)在美國房屋和土地上投資了超過60億美元，其中的6%是被中國籍投資人買走，位居第三名，頭兩名分別是加拿大和墨西哥。

　德州居民普遍傾向於共和黨的政治理念，根據「保衛德州自由政治行動委員會」(Defend Texas Liberty PAC)所發布的民調，82%的德州共和黨人同意「必須禁止中國政府和公民在德州購置土地」，只有10%的人認為不應該採取這樣的禁令。

　佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)去年發布一項行政命令(executive order)，禁止七個國家(上列四國以及古巴、敘利亞和委內瑞拉)的利益實體在佛州置產，而且限制的程度比SB 147高出很多。美國一向對外國人投資房地產沒有設下多少限制，反觀中國、台灣和多數東亞國家，外國利益要購置房地產困難重重，因此美國人民希望稍有設限並不見得是仇外情緒升高。

德州 房地產 投資

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