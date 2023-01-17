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自助結帳忘掃描 婦女遭沃爾瑪禁止進入

編譯陳盈霖／綜合外電報導
休士頓婦女華倫（Paige Warren）因在自助結帳櫃檯結帳時，不小心忘了掃描一袋五元的糖果，被禁止進入沃爾瑪（Walmart）。（FOX 26）
休士頓婦女華倫（Paige Warren）因在自助結帳櫃檯結帳時，不小心忘了掃描一袋五元的糖果，被禁止進入沃爾瑪（Walmart）。（FOX 26）

FOX 26電視台13日報導，休士頓婦女華倫（Paige Warren），去年在沃爾瑪（Walmart）購物，用自助結帳櫃檯結帳時，不小心忘了掃描一袋五元的糖果，遭沃爾瑪（Walmart）禁止進入，此情況讓她不安且沮喪。

「我並不想偷Reese's糖果」她說，然而第二位警衛阻止她進入，「我想這有什麼問題嗎？如果沒有掃描，我會很樂意回去付錢。」

這起事件發生在去年3月，位於蒙哥馬利（Montgomery）105號高速公路旁沃爾瑪商店。華倫說，她進入商店購買製作米花糖物品，價值約31元，但當她離開時，保安攔住她，因她忘記掃描那一包Reese糖果。

「保安攔住我，問能否看看你的收據」華倫回憶道，然後，帶她去沃爾瑪後面「牢房」。

當保安將華倫帶到後面一個房間時，她開始用手機錄音，雙方激烈交談約一小時。華倫說，「保安特別問我，以前有沒有去過這樣的房間，我當時在想，他是在指責我犯罪嗎？」

休士頓律師蘇利斯（Miriah Soliz）表示，「沃爾瑪並沒有做到合理的反應」她說，「華倫在後面待了一個多小時，因她偷了價值不到五元商品。她可能會因為店家對待她的方式感到焦慮，或者她會擔心因此受到刑事責任，她可能因此行為被控竊盜。」她說，華倫並未尋求法律訴訟，但蘇利斯相信她可以。

華倫說，沃爾瑪禁止她在他們商店購物，現在她希望店員能在未來改變他們處理自助結帳問題的方式。

截至13日晚，Fox 26並未收到沃爾瑪方回覆。

休士頓婦女華倫（Paige Warren）因在自助結帳櫃檯結帳時，不小心忘了掃描...
休士頓婦女華倫（Paige Warren）因在自助結帳櫃檯結帳時，不小心忘了掃描一袋五元的糖果，被禁止進入沃爾瑪（Walmart）。（FOX 26）

華倫 沃爾瑪 休士頓

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