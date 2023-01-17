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國民黨休士頓黨部 新黨員授證

記者封昌明／休士頓報導
中國國民黨休士頓黨部常委唐心琴（左一）主持新黨員入會儀式，頒發黨證。 （記者封昌明／攝影）
中國國民黨休士頓黨部常委唐心琴（左一）主持新黨員入會儀式，頒發黨證。 （記者封昌明／攝影）

為慶祝中國國民黨在台灣的九合一選舉大勝，休士頓黨部支委甘幼蘋、常委唐心琴等，日前在新皇宮餐廳舉行慶功宴，號召了近百位深藍選民出席，台海和平論壇智庫召集人翁履中也出席，為即將在2月4日在雅苑會館，舉辦的「守護中華民國，台灣民主發聲」募款餐會進行暖身。

出席的民眾對國民黨2024年重返執政充滿信心。唐心琴也表示，僑民們雖然人在海外但大家都心繫台灣，她呼籲所有支持這項理念的失聯黨員儘速歸隊，因為要恢復黨籍，必須返回台灣入籍4個月以後，才能行使投票權。

王敦正、黃泰生等中評委及支委甘幼萍先後發言齊聲表示，這次的大勝是台灣老百姓嬴了，顯示人民對國民黨的期待，因此應與不同世代的結合，吸引更多的新生代加入國民黨的行列。

翁履中表示，大家都有一顆熱愛中華民國的心，他長期研究美中台三邊關係，他覺得要如何讓美國政界了解台灣的現況才是重點工作，眼下台灣執政荒腔走板的演出，執政者只有看到窮兵黷武，沒有要與對岸溝通的誠意，是以民心思變，所以天佑台灣，國民黨將迎來一波波的勝利，他相信只要大家能團結就能贏回執政。

翁履中代表台海和平論壇智庫籌備委員會，呼籲大家在2月4日晚間6時到10時到休士頓地區的Signature Manor雅苑會館，共同參與「守護中華民國，台灣民主發聲」募款餐會。

這次募款餐會在全美台灣同鄉聯誼會，中國國民黨國際事務部，以及休士頓地區僑界協助之下，特別從台灣邀請到知名網路媒體人朱學恆，以及中國國民黨駐美代表黃介正前來休士頓發表專題演說。

另外，包括中華民國前總統馬英九，前國安會秘書長蘇起，國民黨前主席立法委員江啓臣，台北市議員徐巧芯，及多位同樣熱愛中華民國的政治人物，也將以視訊方式參與活動，透過知名人士的拋磚引玉，籌委會期盼呼籲海外熱愛中華民國的僑胞們，齊力向美國傳達台灣民眾對台海和平的期待。餐會購票聯絡人張錦娟832-236-5048。

國民黨 中華民國 休士頓

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