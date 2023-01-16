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收音機園藝大師雷蒙去世 享年60

編譯組／綜合報導
蘭第雷蒙Randy Lemmon。(KTRH電台)
蘭第雷蒙Randy Lemmon。(KTRH電台)

在大休士頓地區頗負盛名的收音機園藝節目主持人蘭第雷蒙(Randy Lemmon，見圖，KTRH電台)，4日(周三)因為中風併發症去世，享年僅60歲，他主持了27年的「園藝線」(GardenLine)節目熄燈。

　蘭第雷蒙在休士頓的KTRH新聞廣播電台(KTRH NewsRadio)主持的園藝節目，是專業庭園設計師與業餘園藝愛好者都喜歡聽的節目，他既有新聞方面的專攻，又有農業科學的碩士學位，節目既精彩又有實質內容，經常提供養花植樹方面的要訣與知識，而且對休士頓地區的氣候有深入的了解，每當有颶風或寒流來襲時，聽眾會特別注意他的提醒。

　KTRH是「我愛媒體」(iHeartMedia)集團的一部分，該集團休士頓分支機構晨間節目總監艾瑞克森(Bryan Erickson)指出，雷蒙對廣播事業非常熱愛，全心全力給觀眾提供解決疑難的要訣，稱他為「園藝大師」(Gardening Guru)絕不為過，將近30年的時間中他給觀眾帶來無限的喜悅。

　雷蒙出生於南加州的惠提爾市(Whittier)，後來他的父母遷居到休士頓地區，他念完勞勃李高中(Robert E. Lee High School)以後，到德州農工大學(Texas A&M University)主修新聞(Journalism)，接著又獲得農業科學碩士(Master of Science in Agriculture)，畢業以後在德州農業局(Texas Farm Bureau)擔任電視與收音機節目製作人，1990年代中期開始在KTRH擔任主持人。

　他前後出版了四本關於園藝的書，還創立了蘭第雷蒙顧問公司(Randy Lemmon Consulting)提供專業諮詢服務。

　廣播電台在臉書的宣告中還指出，雷蒙很有幽默感，聽眾常被他詼諧的妙語如珠逗得發笑，他的烹飪手藝超絕，興趣極為廣泛，喜歡看農工大學的美式足球賽和休士頓太空人(Astros)的棒球賽，他也喜歡聽音樂會和百老匯音樂劇(Broadway musicals)、熱愛的運動是壁球(racquetball)和飛盤高爾夫(disc golf)。

休士頓 德州 太空人

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