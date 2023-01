收音機園藝大師雷蒙去世 享年60

蘭第雷蒙Randy Lemmon。(KTRH電台)

在大休士頓 地區頗負盛名的收音機園藝節目主持人蘭第雷蒙(Randy Lemmon,見圖,KTRH電台),4日(周三)因為中風併發症去世,享年僅60歲,他主持了27年的「園藝線」(GardenLine)節目熄燈。

蘭第雷蒙在休士頓的KTRH新聞廣播電台(KTRH NewsRadio)主持的園藝節目,是專業庭園設計師與業餘園藝愛好者都喜歡聽的節目,他既有新聞方面的專攻,又有農業科學的碩士學位,節目既精彩又有實質內容,經常提供養花植樹方面的要訣與知識,而且對休士頓地區的氣候有深入的了解,每當有颶風或寒流來襲時,聽眾會特別注意他的提醒。

KTRH是「我愛媒體」(iHeartMedia)集團的一部分,該集團休士頓分支機構晨間節目總監艾瑞克森(Bryan Erickson)指出,雷蒙對廣播事業非常熱愛,全心全力給觀眾提供解決疑難的要訣,稱他為「園藝大師」(Gardening Guru)絕不為過,將近30年的時間中他給觀眾帶來無限的喜悅。

雷蒙出生於南加州的惠提爾市(Whittier),後來他的父母遷居到休士頓地區,他念完勞勃李高中(Robert E. Lee High School)以後,到德州 農工大學(Texas A&M University)主修新聞(Journalism),接著又獲得農業科學碩士(Master of Science in Agriculture),畢業以後在德州農業局(Texas Farm Bureau)擔任電視與收音機節目製作人,1990年代中期開始在KTRH擔任主持人。

他前後出版了四本關於園藝的書,還創立了蘭第雷蒙顧問公司(Randy Lemmon Consulting)提供專業諮詢服務。

廣播電台在臉書的宣告中還指出,雷蒙很有幽默感,聽眾常被他詼諧的妙語如珠逗得發笑,他的烹飪手藝超絕,興趣極為廣泛,喜歡看農工大學的美式足球賽和休士頓太空人 (Astros)的棒球賽,他也喜歡聽音樂會和百老匯音樂劇(Broadway musicals)、熱愛的運動是壁球(racquetball)和飛盤高爾夫(disc golf)。