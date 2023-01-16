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德州最高法院認定 教育廳可爭取接管休城獨立學區

編譯胡立宗／綜合報導
德州最高法院的大法官們。（取自德州最高法院網站）
德州最高法院的大法官們。（取自德州最高法院網站）

德州教育廳（Texas Education Agency）與休士頓獨立學區（Houston Independent School District）對於學校教育品質如何改善的不同意見已經爭訟多時，德州最高法院13日認定，2021年修訂後的新法可以適用，德州教育廳是否接管休士頓獨立學區回到下級法庭重新審議。

德州教育廳目前還在分析法庭判決的利弊得失，不過如果最後判決有利教育廳，則教育廳可以更換休士頓獨立學區的委員，並由新的委員終止對教育廳的訴訟。兩者之間的歧異主要在學區內的學校教學品質如何改善，例如2019年在Phillis Wheatley High School事件處理發生的不當行為。

德州教育廳原想介入，但休士頓獨立學區聲請禁制令成功，雙方因此展開法庭大戰。但是轉捩點卻在2021年出現，因為德州議會修改相關法規，因此教育廳聲請以新法作為判決基準，德州最高法院的裁決認為可以依照新法，因此教育廳可以在下級法院再度爭取接管權。

休士頓獨立學區的律師團也歡迎最高法院的決定，除了獨立學區已經準備好聲請永久禁制令，而且包括Phillis Wheatley High School在內的教育品質已經明顯改善，因此對於發回重審樂觀以待。

教育 德州 學區

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