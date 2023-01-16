14人中兆彩百萬 德州有1幸運兒

德州在13日開獎的兆彩中，開出一名百萬大獎。（KHOU 11電視台）

KHOU 11電視台報導，連續25次槓龜的兆彩（Mega Millions），13日終於在緬因州 開出13.5億元大獎，也是美國彩券史上第四大獎金。與此同時，包括德州 幸運兒在內等十個州，有14人中得百萬大獎。

根據德州彩券局（Texas Lottery），這14張百萬大獎中，有一張從休士頓 售出。幸運得主在上科比（Upper Kirby）地區Richmond 路（Richmond Ave.）上的日出超級站（Sunrise Super Stop）內買了這張彩券。

近期的德州彩券連連開出幸運大獎。斯托克頓堡（Fort Stockton）一位居民，近期在價值百萬元的Cash Blowout刮刮樂遊戲中贏得一等獎。

而就在幾天前，位於奧斯汀以東的洛克岱（Rockdale），一名玩家在價值100萬元的Corssword遊戲中贏得100萬元。本周早些時候，福和市（Fort Worth）一名男子在百萬元的Diamond Riches刮刮樂遊戲中，贏得四項百萬元獎金中的一項。

13日開獎，也標誌著第七次在「13號星期五」那天開出大獎，這個日期過去一直被認為並不吉利。

得到頭獎13.5億元得主，可在29年內，每年領取一筆年金。若想一次領取現金，估計可實領7億2460萬元。