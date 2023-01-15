休士頓經濟適用房 1月15日起申請 住房地點無限制 每戶可申請一次

休士頓住房管理局將開放可負擔住房申請。（休士頓住房管理局）

休士頓 紀事報報導，休士頓住房管理局（Houston Housing Authority）15日（周日）中午12時起至2月14日下午4時止，開放備受期待的經濟適用房申請，應對全市不斷上漲的房價 和尋求援助居民。

符合條件申請者包括中低收入 的個人、家庭、老年人和殘疾者。也有多種住屋選擇，包括單層、老人公寓等，視家庭規模而定。

符合條件的申請者，可在周一至周五上午8時至下午5時營業時間內，於休士頓住房管理局網站或辦公大樓申請紙本申請表。

行政大樓位於2640 Fountain View Drive, Houston, Texas 77057，靠近Tanglewood。

所有申請者，都需有一個登錄網站的帳號和密碼，以查詢申請狀態。

在等待名單上時，申請者需線上進行提交或更改，包括聯繫電話、地址、家庭大小和其他詳細資訊等。

申請者的申請狀態更新，將透過郵件或電子郵件。

除英語外，有多種申請語言，包括西班牙語、中文、越南語等，若有需要其他語種，可撥打713-260-0353或電郵[email protected]，聾啞者可撥打711 TTY。

申請者可申請的公共住房地點沒有限制。每戶可申請一次，若在多個申請人身上發現同一位申請者名字，可能會被從等待名單中刪除。

申請後，申請者會收到電子郵件、簡訊或信件，確認住房管理局收到申請表。

哈里斯縣目前有十個公共住房開放申請，包括北部的老人公寓、Third Ward的單層公寓和博物館區（Museum District）的公寓等。

由於經濟適用房短缺，該縣在2018年被迫關閉申請。爾後隨著房東搶購獨立屋，許多人將其投資作為出租物業。

整體來說，由於供應鏈問題和新居民湧入推高房價，可負擔房屋成為該市一個持續問題。

Greater Houston Partnership於2022年10月發布報告稱，休士頓在貧困家庭比例最高的大都市中排名第五。在休士頓-伍德蘭茲-糖城（Houston-Woodlands-Sugerland）地區720萬人口中，11.2%人口處於貧困線下。

2021年美國人口普查局報告稱，哈里斯縣19.5%居民處於貧困中，每戶家庭收入中位數為5萬6019元。