我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「重返辦公室」全美最慢 較2年前仍低40%

重演喜萊莉電郵門 拜登密件門連任恐夢碎

休士頓經濟適用房 1月15日起申請 住房地點無限制 每戶可申請一次

編譯陳盈霖／綜合報導
休士頓住房管理局將開放可負擔住房申請。（休士頓住房管理局）
休士頓住房管理局將開放可負擔住房申請。（休士頓住房管理局）

休士頓紀事報報導，休士頓住房管理局（Houston Housing Authority）15日（周日）中午12時起至2月14日下午4時止，開放備受期待的經濟適用房申請，應對全市不斷上漲的房價和尋求援助居民。

符合條件申請者包括中低收入的個人、家庭、老年人和殘疾者。也有多種住屋選擇，包括單層、老人公寓等，視家庭規模而定。

符合條件的申請者，可在周一至周五上午8時至下午5時營業時間內，於休士頓住房管理局網站或辦公大樓申請紙本申請表。

行政大樓位於2640 Fountain View Drive, Houston, Texas 77057，靠近Tanglewood。

所有申請者，都需有一個登錄網站的帳號和密碼，以查詢申請狀態。

在等待名單上時，申請者需線上進行提交或更改，包括聯繫電話、地址、家庭大小和其他詳細資訊等。

申請者的申請狀態更新，將透過郵件或電子郵件。

除英語外，有多種申請語言，包括西班牙語、中文、越南語等，若有需要其他語種，可撥打713-260-0353或電郵[email protected]，聾啞者可撥打711 TTY。

申請者可申請的公共住房地點沒有限制。每戶可申請一次，若在多個申請人身上發現同一位申請者名字，可能會被從等待名單中刪除。

申請後，申請者會收到電子郵件、簡訊或信件，確認住房管理局收到申請表。

哈里斯縣目前有十個公共住房開放申請，包括北部的老人公寓、Third Ward的單層公寓和博物館區（Museum District）的公寓等。

由於經濟適用房短缺，該縣在2018年被迫關閉申請。爾後隨著房東搶購獨立屋，許多人將其投資作為出租物業。

整體來說，由於供應鏈問題和新居民湧入推高房價，可負擔房屋成為該市一個持續問題。

Greater Houston Partnership於2022年10月發布報告稱，休士頓在貧困家庭比例最高的大都市中排名第五。在休士頓-伍德蘭茲-糖城（Houston-Woodlands-Sugerland）地區720萬人口中，11.2%人口處於貧困線下。

2021年美國人口普查局報告稱，哈里斯縣19.5%居民處於貧困中，每戶家庭收入中位數為5萬6019元。

休士頓 房價 低收入

上一則

西雅圖學區告臉書等社群媒體危害兒少 恐難舉證路漫長

延伸閱讀

NBA／東區一二名大戰…籃網末節當機 綠衫軍鞏固領先

NBA／東區一二名大戰…籃網末節當機 綠衫軍鞏固領先
NBA／東區前兩名正面交鋒 籃網末節當機 不敵塞爾蒂克

NBA／東區前兩名正面交鋒 籃網末節當機 不敵塞爾蒂克
德州新會期 副州長：首重降產業稅

德州新會期 副州長：首重降產業稅
NBA／無懼安比德缺陣…76人全隊7人上雙 加班擒溜馬

NBA／無懼安比德缺陣…76人全隊7人上雙 加班擒溜馬
哈里斯縣選務檢討 指有缺失但並未缺紙

哈里斯縣選務檢討 指有缺失但並未缺紙
冰風暴橫掃 休士頓、哈里斯上萬居民大停電

冰風暴橫掃 休士頓、哈里斯上萬居民大停電

熱門新聞

隨著致命的禽流感繼續侵襲美國各地的家禽，雞蛋價格在新的一年預計仍將保持高位。(特派員黃惠玲／攝影)

蛋蛋危機新年持續 1箱雞蛋漲破80元天價 中餐業者叫苦

2023-01-09 10:59
休士頓一名20歲男子，好心讓四名女子搭便車卻遭兩名持槍男子意圖打劫。圖為示意圖，非當事人。(Pexels)

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

2023-01-14 11:03
「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

2023-01-08 12:47
阿州奧本謀殺案的兩位宣家遺孤。(親友提供)

華人遺孤成「阿州資產」 親友竟無探視權 斥法官惡魔行徑

2023-01-13 11:39
艾利芙獨立學區28歲華裔教師段溫蒂（Wendy Duan，音譯），在自家後院遭殺害。（Alief ISD推特）

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

2023-01-10 11:45
華府教師安德森(Keenan Anderson)近日到加州探親，因一起車禍和涉嫌酒後駕車，被洛杉磯警方攔下時拒捕，隨後被警察電擊數次，最終在醫院心臟驟停去世。圖取自影片截圖

華府教師拒捕 遭洛杉磯警方電擊數次致死

2023-01-13 15:12

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人