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媽的多重宇宙 華一代看完難受

德州人語
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「媽的多重宇宙」在北美電影市場叫好又叫座，讓從影近40年的楊紫瓊終於在金球獎封后，並有望衝擊奧斯卡。楊紫瓊的獲獎，讓華裔與有榮焉；但是這部電影所傳遞出的訊息，可能會讓部分華一代難眠。

作為一部成本僅為2500萬元、只有五人組成特效團隊的科幻電影，「媽的多重宇宙」註定無法像阿凡達、捍衛戰士等大製作一樣，用畫面、特效吸引觀眾目光，它只能靠故事的情節與演員的演技取勝。

「媽的多重宇宙」所講的故事不複雜，就是華人移民母親與在美國出生女兒文化上的衝突；電影的感人之處，就是明明在「多重宇宙」中，楊紫瓊所飾演的角色，倘若沒有生下這個孩子，可以過著更為光鮮亮麗的生活，但是她最後仍願意犧牲一切，成為那個離經叛道、成事不足敗事有餘女兒的母親。

影片中所呈現出的，華人移民家庭為了在美國社會站穩腳跟，奮鬥一代疲憊不堪，卻又不得不與他們的子女、深受美國左派文化影響的華二代不斷內耗的場景，或許是許多在加州、紐約等民主黨大本營生活的華人移民家庭的縮影，而這些家庭的矛盾，或許很難如電影般、迎來互相理解的美好結局。

楊紫瓊所飾演的伊芙琳，是一個同性戀女兒的母親；電影之初，她雖然表面上接受女兒同性戀的身分，但行動上卻不是。女兒帶著同性戀伴侶回家，希望介紹給爺爺，伊芙琳立即打斷他們的對話，謊稱只是朋友。還故意用「那個男的」來形容女兒的女友，被糾正後想用英文不好來搪塞過去，都顯示出他內心對女兒同性戀身分的不滿。

作為深陷「孩子必須出人頭地」焦慮的傳統華人母親，她時常會嘮叨女兒的人生、職涯規劃。而她說的越多，女兒就越叛逆，雙方經常以吵架結束對話。母親抱怨女兒不懂她在美國站穩腳跟的艱難，以及希望後代擁有更好未來的良苦用心。而這個抽大麻、十足「左派青年」做派的女兒，則深受自由文化影響，認為母親不該插手她的人生。

影片還有不少「左派」要素，例如男打手用假陰莖捅肛交的方式增加戰鬥力等，或許在2023年的今天，在加州、在美國的土地上應該有更多的包容，牴觸同性戀相關內容，多少有些政治不正確。不過身為傳統文化下長大的華人一代移民，又有多少在成為家長後，能夠坦然接受孩子成為同性戀而順其自然不加干涉。

「媽的多重宇宙」結局中的母女互相理解，很可能只存在電影藝術中。回到現實，很可能只會是更多家庭內耗，與華一代對叛逆子女的怒其不爭。

電影 同性戀 移民家庭

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