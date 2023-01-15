被迫1小時做400個伏地挺身 8球員送醫 總教練停職

石牆希斯高中美式足球隊總教練強迫隊員做400個伏地挺身，惹家長不滿。(Fox電視台)

MSN媒體12日(周三)報導，北德州 石牆學區 (Rockwall ISD)一所高中的美式足球 隊總教練強迫隊員在一個小時內做400個伏地挺身(push-ups)，結果有八名學生必須送醫治療，學區獲悉情況後立刻把總教練留薪停職。

一位不願透露姓名的母親向福斯電視台(FOX 4 News)指出，她兒子是石牆希斯高中(Rockwall-Heath High School)美足校隊的球員，1月6日(周五)她的兒子從學校回家以後，手臂疼得抬不起來，她發現情況嚴重把兒子送去醫院，醫生確診她兒子得了「橫紋肌溶解症」(rhabdomyolysis)，這是非常嚴重的疾病，如果不及時治療補救，患者可能會變成殘廢甚至死亡。

另外還有七名學生也必須就醫，但學校沒有公布任何學生的姓名。校長布萊德福(Todd Bradford )9日(周一)致函學生運動員的家長，強調學生的健康與安全是學校的第一要務，學校已經採取必要的措施，確保類似的情況不會再發生，美足校隊總教練約翰哈洛爾(John Harrell)被學區放行政假(administrative leave)，學區並已雇請獨立機構對這個事件進行調查。

知情人士指出，6日那天總教練對球員有某種不滿，給予球員的體罰是一個小時之內要做完400個伏地挺身，沒做完之前甚至不准喝水或休息。橫紋肌溶解症是運動極度過量時會發生的問題，橫紋肌會破敗分解，釋放出有毒的蛋白質，這種毒蛋白進入血液中會造成腎臟受損(kidney damage)甚至腎衰竭(kidney failure)。

石牆縣(Rockwall County)位於達拉斯東北近郊，這裡因為有一條天然的地下岩層(subterranean rock formation)看起來像一面長牆而得名。經過這個恐怖的歷程後，仍然有幾名美足隊員替哈洛爾教練辯護，他們表示教練當然並沒有傷害學生的意圖，他只是在教導學生「紀律」(discipline)的重要性。