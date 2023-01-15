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毒品惹禍 17歲女與男友槍殺16歲毒販

陳盈霖／編譯
被控殺害菲亞曼的17歲女孩杜倫。（abc 13）
被控殺害菲亞曼的17歲女孩杜倫。（abc 13）

ABC 13電視台報導，17歲女孩杜倫（Victoria Nicole Duron），日前涉嫌殺害16歲熟人菲亞曼（Tyrone Fiamahn）後被保釋。調查人員稱，這名熟人在指控17歲女孩和她的男友，從他那偷走毒品後遭槍殺。

法庭紀錄顯示，杜倫面臨死刑指控。根據ABC 13電視台13日獲得杜倫相關文件，杜倫被指控但尚未被定罪。

去年12月19日，菲亞曼的遺體被發現在FM 1960 West 12300號街區的Regency汽車旅館（Regency Inn and Suites）房間內，從他屍體狀態可看出應是前幾天就被殺害。

根據紀錄，去年12月16日晚些時候，一名證人向菲亞曼傳簡訊，但未獲回應。

調查人員從當晚汽車旅館監控錄像，發現一對身穿連帽衫男女，從一輛皮卡車下車後走向受害者房間。約莫30分至40分左右，他們匆匆離開，穿過停車場後到了街上，被一輛轎車接走。

調查人員指出，這名女子手中拿著手機，手電筒亮著，表示收到通知。警方從Lyft應用程式中調取駕駛員手機訊息，發現該訊息是回應杜倫所使用在其父親名下的手機號碼，與叫車時間相符。

調查人員循線找到杜倫在塞普勒斯瑞吉高中（Cypress Ridge High School）入學紀錄，以及其可能的臉書頁面，也找到她在Lyft的個人資料照片。

調查人員稱，根據監控錄像，在菲亞曼被殺和他的屍體被發現之間，並無其他人到他的房間。

今年1月7日，警方與杜倫取得聯繫，在父母陪同下與警方會談。

杜倫告訴警方，菲亞曼是她和男友的毒品供應商。聚會期間，他們抽了半個多小時毒品，之後菲亞曼指責這對男女從他那偷走毒品。當受害人低頭捲著毒品低聲說話時，男友掏出手槍，在幾呎內射殺菲亞曼。

受害人倒在地上，離開前，男友讓她從房間內拿走額外物品。男友還從受害人口袋中掏出現金，帶著毒品和金錢與受害人的電話與槍枝離開。

杜倫並稱，他們搭Lyft車輛去男友祖母家，他的叔叔協助燒毀他們的衣服與其他證據。杜倫在接受偵訊後獲准回家。官員認為，其說詞充斥著真相與謊言。

目擊者新聞聯繫菲亞曼母親，她確實提及杜倫、男友和兒子是朋友。

ABC 13還收到代表杜倫的律師Juan L. Guerra Jr.聲明，稱「我的客戶是一名17歲高中生，她是環境受害者，我們要求公眾在調查完成之前保持判斷力。」

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