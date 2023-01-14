雲豹遭縱放 達拉斯動物園閉園尋回

達拉斯動物園的雲豹Nova遭人蓄意縱放，但現已尋回。（達拉斯動物園提供）

達拉斯目前飼有兩頭雲豹Nova與Luna。13日清晨，人員例常巡視時發現Nova不見蹤影，Luna則仍留在獸欄內，因為擔心驚擾到遊客，因此13日宣布閉園。幸好Nova下午尋獲，並送回獸欄，不過因為她們的獸欄大門疑似遭人蓄意破壞，因此Wilds of Africa周末恢復開放，不過Nova的住所Zoo North區暫停開放，避免有心人士蓄意縱放。

Nova與Luna兩姊妹2021年才由休士頓動物園 搬家到達拉斯動物園，雖然Nova因為夜行性在晚間較為活躍，但是飼養員表示，Nova基本上不太理人，身長兩吋、重25磅的她只會抓抓鳥，不太可能侵犯人類或其他牲畜。但為了避免意外，園方還是發布了Code Blue警示，提醒人員注意有不具威脅的動物離開獸欄。

園方與當地警察 出動大批人力尋找Nova，因為雲豹基本上都會藏身樹上，偶爾現身抓鳥，但多數時間都不願讓人發現。當她下午4時終於被找到時，隨後就被送回獸欄，由獸醫確認是否受到傷害，詳細結果預定14日對外宣布。達拉斯動物園園長Gregg Hudson等人表示，獸欄開啟充滿疑點，目前可以確定的是並非裝置失靈，也不是管理疏失，因此達拉斯警局已經啟動刑事調查。

達拉斯動物園副負責動物保育的執行副總裁Harrison Edell表示，這起事件讓大家都很錯愕，因為雲豹屬於瀕危動物，對達拉斯動物園的意義重大，幸好Nova的地域性很強，不至於到處亂跑，才沒有引發進一步騷亂。至於Luna基本上懶得動，就算獸門敞開也不想出去遛達

。不過因為Nova的藏匿習性，人員可說是「人手一把望遠鏡」，樹間枝頭尋找Nova的形跡。