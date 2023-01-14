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凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

編譯林思牧／綜合報導

休士頓一名20歲男子，12日(周四)凌晨在健身房鍛鍊完畢要回家時，碰到四名女子要求搭便車，開了大約10哩被迫停車，遭兩名持槍男子意圖打劫，他重踩油門逃走時被歹徒開槍擊中腹部。

KTRK電視台的報導指出，位於市中心南邊史考特街(Scott Street)的行星健身房(Planet Fitness)，周三晚間午夜剛過，20歲的男子走到停車場準備開車回家，四名女子要求他給她們搭便車，把她們送到東邊大約10哩的克林頓公園街(Clinton Park Street)。他答應以後四名女子上車，把車上所有的座位都坐滿了。

快到所說的目的地之時，一名女子突然打開車門意圖下車，駕駛人害怕會出事緊急把車停下，那名女子剛跳下車，車邊就出現兩名持槍男子，一人把駕駛座旁的車門打開，另一人站在車後方用槍口指著駕駛人。20歲男子眼看情況不妙，大力踩下油門想逃跑，另外三名女子都還在車上。

這時兩名持槍男子中有一人開槍射擊，駕駛人被子彈擊中腹部，他逃離危險後看到有一個住家的紗門開著，就把車停下去向那家人求援，警方接到報案電話後召請救護車將他送醫急救。市警局的調查人員向KTRK的記者指出，這是一場有預謀的搶劫計畫，但是被設計的對象不服從歹徒的指示，險些送掉性命。

車上剩下的三名女子把受害人的一串鑰匙拔下後，徒步離開現場。警方指出，受害人經過手術後已在穩定的情況，警方正在深入調查，希望找出那兩名男子和四名女子的身分，將他們緝捕歸案。如今世風日下的景況中，民眾應該更謹慎的行事，免得出現像這名男子「好心遭惡報」的下場。

健身 手術 休士頓

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