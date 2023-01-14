德州議會提案 高中前不談LGBTQ

德州議會可能進一步限制LGBTQ認知課程。（本報資料照片）

德州 議會1月10日展開2023年的新會期，各項議案中最引人注目的莫過於，再度緊縮性向認知教育的相關提案。眾議員Steve Toth的House Bill 631主張五年級之前，學校人員都不得主動提供LGBTQ 資訊或參與討論；Jared Patterson的House Bill 1155更進一步將門檻提高至八年級以下，意即高中之前，教職員提供或討論LGBTQ資訊都會觸法。

休士頓 紀事報指出，HB 1155一旦過關，學區的公立學校、公開招生的特許學校，與這些學校的教職員都不得提供與性取向或性認知的說明指引，範圍包括幼兒園至八年級學生。該案還限制，與年齡不符或發育不符的性取向或性認知課程，紀事報認為此案形同斷絕高中以下學生知的權益，不過Jared Patterson尚未回應紀事報詢問。

休士頓紀事報表示，德州議會的兩個提案明顯仿效佛州新法「不談同志」（"Don't Say Gay" law）。該法在2022年7月生效，限制三年級以下的性取向或性認知指引，對象包括教職員或第三方人士。LGBTQ倡議團體對該法的告訴仍在審議中。